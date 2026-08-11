OL : L'Atalanta craque pour Fofana, il est parfait

Cible privilégiée de l'AS Roma, Malick Fofana a également les faveurs de l'Atalanta Bergame. Les dirigeants de la Dea voient en lui le profil parfait à suivre de très près au cours de ce mercato estival.

L'avenir de Malick Fofana à l'Olympique Lyonnais est particulièrement flou. Il est bien difficile pour la direction sportive rhodanienne de trancher étant donné qu'il n'a quasiment pas joué lors de la saison dernière à cause d'une blessure. Cela ne l'empêche pas de demander une somme colossale pour le laisser partir.

A ce jeu-là, l'AS Roma en a déjà fait les frais puisque la presse italienne a récemment indiqué que le club de la Louve avait été choqué par le prix demandé par les Gones, à hauteur de 45 millions d'euros. Un montant jugé beaucoup trop grand pour un joueur qui n'a que quelques minutes de jeu dans les jambes depuis la fin du mois d'octobre 2025. Malgré tout, il continue d'avoir des sollicitations, comme celle venu de l'Atalanta Bergame.

Malick Fofana, le joueur idéal pour l'Atalanta

Les dirigeants du club lombard sont en effet très attirés par Malick Fofana, relaye Calcioatalanta. Ces derniers voient en l'ailier de l'Olympique Lyonnais le joueur idéal pour s'adapter à la philosophie de jeu de l'Atalanta. Son nom revient en tout cas avec insistance dans les bureaux de la Dea et il figure parmi les joueurs suivis de près pour ce mercato estival qui bat son plein. Ce qui frappe surtout au club de Bergame, c'est le profil de Fofana : très technique et doté d'un potentiel de progression encore très grand, ses caractéristiques correspondent exactement à ce que recherche historiquement l'Atalanta.

Pour eux, le problème sera toutefois le même que pour l'AS Roma. Le club de la Louve ne comprend pas qu'il puisse coûter aussi cher, tandis que l'OL reste pour l'instant inflexible devant les intérêts des clubs européens pour sa pépite belge.