Du lourd arrive à l'OM, six recrues annoncées

Du lourd arrive à l'OM, six recrues annoncées

OM11 août , 15:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM est encore très loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Si des départs sont toujours attendus, c'est également le cas du côté des arrivées.
À Marseille, les fans et observateurs de l'OM se demandent bien quel visage affichera l'équipe la saison prochaine. Bruno Genesio a débarqué avec toute son expérience, mais sait que son groupe sera encore chamboulé dans les prochains jours. Compte tenu de sa situation financière compliquée, l'Olympique de Marseille doit plus que jamais vendre. Cependant, la direction sportive cherche également des opportunités à saisir. Et tout pourrait se jouer dans les derniers jours du mois d'août. En tout cas, l'OM a déjà un plan bien précis concernant les joueurs qu'il souhaite recruter cet été.

L'OM va s'activer 

D'après les récentes informations publiées par le compte X La Tribune Olympienne, entre cinq et six joueurs pourraient en effet être recrutés prochainement. Au niveau des profils recherchés par l'OM, il s'agit de deux défenseurs polyvalents (latéral droit - défenseur central), d'un ailier droit, d'un attaquant, d'un milieu de terrain et d'un gardien de but. Ces arrivées restent néanmoins conditionnées à de futures ventes et à la marge salariale dont disposera ensuite Marseille.
Les amoureux de l'OM doivent donc encore prendre leur mal en patience, mais des recrues sont bel et bien attendues sur la Canebière. Pour le moment, Bruno Genesio doit composer avec les moyens du bord. Cette saison, les jeunes pourraient avoir plus que jamais leur chance de se faire une place à l'Olympique de Marseille. À eux de saisir cette opportunité avec un entraîneur qui devra trouver les bonnes solutions tactiques pour mener à bien les ambitions phocéennes.

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Pour rappel, Marseille disputera notamment la Ligue Europa. Une compétition que l'OM devra prendre au sérieux, aussi bien pour ses ambitions sportives que pour tenter soulager des finances qui restent plus que jamais sous pression.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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