Monaco : Paul Pogba rechute encore, la cuisse est touchée

Avec un temps de jeu famélique depuis son arrivée à l'AS Monaco, Paul Pogba n'y arrive toujours pas. La Pioche s'est blessé lors du dernier entrainement collectif des Monégasques ce mardi, en poussant un cri de douleur.

L' AS Monaco et Paul Pogba, une histoire qui a bien du mal à prendre. Arrivé lors de l'été 2025 pour relancer sa carrière après de très longs à purger sa suspension pour dopage, le champion du monde 2018 n'a obtenu qu'un temps de jeu que très réduit pendant la saison dernière. La faute à un retour perpétuellement retardé à cause de blessures à répétition. Au global, il a réussi à obtenir quelques minutes de jeu parsemées tout au long de l'exercice, mais rien de très rassurant non plus.

C'est donc avec l'espoir de pouvoir lancer son aventure monégasque pour de bon qu'il a entamé cette préparation estivale avec le sourire et l'envie. Mais cette dernière risque bien d'être déjà durement tronquée.

P. Pogba France • Âge 33 • Milieu Europa Conference League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Paul Pogba encore blessé !

Ce mardi 11 août, Monaco et Filipe Luis ont lancé le premier entrainement collectif du stage en Angleterre, à St George's Park. Et alors que la séance se déroulait sans accroc, Paul Pogba s'est écroulé au sol en poussant un cri de douleur alors qu'il disputait une opposition avec ballon, comme l'indique Nice-Matin. Le staff médical présent sur place l'a rapidement rejoint, strappé sa cuisse gauche et aidé à quitter la pelouse alors qu'il boitait.

Cette blessure à la cuisse s'ajoute à une gêne ressenti au genou droit depuis le début de l'été, comme l'an dernier. Jusqu'à présent, Paul Pogba n'avait participé qu'à la deuxième période du premier match amical de préparation de Monaco, le 18 juillet dernier (5-2). Après sa blessure, certains de ses coéquipiers ont tenu à le réconforter, tandis que Filipe Luis lui a adressé une tape amicale.