ICONSPORT_371638_0038
Paul Pogba

Monaco : Paul Pogba rechute encore, la cuisse est touchée

Monaco11 août , 14:20
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Avec un temps de jeu famélique depuis son arrivée à l'AS Monaco, Paul Pogba n'y arrive toujours pas. La Pioche s'est blessé lors du dernier entrainement collectif des Monégasques ce mardi, en poussant un cri de douleur.
L'AS Monaco et Paul Pogba, une histoire qui a bien du mal à prendre. Arrivé lors de l'été 2025 pour relancer sa carrière après de très longs à purger sa suspension pour dopage, le champion du monde 2018 n'a obtenu qu'un temps de jeu que très réduit pendant la saison dernière. La faute à un retour perpétuellement retardé à cause de blessures à répétition. Au global, il a réussi à obtenir quelques minutes de jeu parsemées tout au long de l'exercice, mais rien de très rassurant non plus.
C'est donc avec l'espoir de pouvoir lancer son aventure monégasque pour de bon qu'il a entamé cette préparation estivale avec le sourire et l'envie. Mais cette dernière risque bien d'être déjà durement tronquée.
P. Pogba

P. Pogba

FranceFrance Âge 33 Milieu

Europa Conference League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Paul Pogba encore blessé !

Ce mardi 11 août, Monaco et Filipe Luis ont lancé le premier entrainement collectif du stage en Angleterre, à St George's Park. Et alors que la séance se déroulait sans accroc, Paul Pogba s'est écroulé au sol en poussant un cri de douleur alors qu'il disputait une opposition avec ballon, comme l'indique Nice-Matin. Le staff médical présent sur place l'a rapidement rejoint, strappé sa cuisse gauche et aidé à quitter la pelouse alors qu'il boitait.
Cette blessure à la cuisse s'ajoute à une gêne ressenti au genou droit depuis le début de l'été, comme l'an dernier. Jusqu'à présent, Paul Pogba n'avait participé qu'à la deuxième période du premier match amical de préparation de Monaco, le 18 juillet dernier (5-2). Après sa blessure, certains de ses coéquipiers ont tenu à le réconforter, tandis que Filipe Luis lui a adressé une tape amicale.
Articles Recommandés
ICONSPORT_371316_0045
OL

OL-Sp. Prague : Fonseca fait un choix osé et s'explique

ICONSPORT_366586_0459
OM

Officiel : 26 matchs et 25 millions, Medina quitte l’OM pour Leverkusen

ICONSPORT_369853_0110
OL

Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne

ICONSPORT_360609_0013
OM

OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème

Fil Info

11 août , 18:30
OL-Sp. Prague : Fonseca fait un choix osé et s'explique
11 août , 18:05
Officiel : 26 matchs et 25 millions, Medina quitte l’OM pour Leverkusen
11 août , 18:01
Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne
11 août , 18:00
OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème
11 août , 17:30
Saliba salement blessé, Arsenal fonce sur Koundé
11 août , 17:07
TV : OL - Sparta Prague, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 août , 17:00
OM : La priorité offensive file au Celtic à prix réduit
11 août , 16:30
City : Haaland capitaine, Maresca ne veut pas voir ça
11 août , 16:00
Il avait peur de rester au PSG, Kolo Muani se lâche enfin

Derniers commentaires

OL-Sp. Prague : Fonseca fait un choix osé et s'explique

Allez le Sparta de Prague, débarrassez-nous de club fantoche

OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème

Grave, sur que c'est fait expres

PSG : « C’est faux », le dossier Barcola prend une tournure surprenante

Au 1er septembre il se passera rien

PSG : « C’est faux », le dossier Barcola prend une tournure surprenante

😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

OM : Accord surprise pour Todibo, il y a un gros problème

Tollisso a changé de tête ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading