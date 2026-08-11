OM : La vraie raison du refus d'Hojbjerg dévoilée

Après avoir dit yes, Pierre-Emile Hojbjerg a dit no à Newcastle. La presse locale anglaise s'est penchée sur cette décision qui a surpris tout le monde.

Frank McCourt n’en a pas cru ses yeux. Bouclé à quasiment tous les niveaux, le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle a capoté au dernier moment. Les deux clubs étaient d’accord sur un transfert de 14 millions d’euros, et le Danois avait même donné son accord 48 heures avant. Mais quand la perspective de rejoindre Newcastle est devenue concrète, il a tout simplement refusé de s’embarquer vers le Nord de l’Angleterre. Pourtant, au niveau salaire, même s’il était très bien payé par l’OM, l’ancien de Tottenham n’aurait probablement pas perdu au change en Premier League

En plus de cela, une place de titulaire lui était quasiment assurée sachant que Newcastle avait un besoin urgent à son poste avec le départ de Bruno Guimaraes. Mais au lendemain des faits, The Chronicle, le journal de la région de Newcastle, revient sur les faits et donne quelques explications. S’il était bien à l’écoute de la proposition du club anglais, Pierre-Emile Hojbjerg n’était pas vraiment intéressé par un retour en Premier League. C’est la perspective de rejoindre le Milan AC qui motive le Danois, qui a demandé des garanties au club lombard en vue d’un transfert.

Rien n’est encore fait, mais le joueur est en tout cas persuadé que le Milan AC passera à l’action avant la fin du mois d’août pour lui permettre de retrouver Adrien Rabiot. Il reste à savoir si l’OM sera gagnant ou perdant dans cette affaire, mais le club provençal n’a en tout cas pas d’autres choix que de suivre la voie montrée par son milieu de terrain. Ce dernier est d’ailleurs prêt à rester une saison de plus à Marseille, où il se sent bien, s’il ne trouve pas son bonheur au mercato. Grégory Lorenzi est prévenu, ce sera difficile de faire partir Hojbjerg cet été, à moins que le Milan AC ne réponde à son appel du pied.