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Neymar annoncé à Miami, la MSN reformée !

Foot Mondial11 août , 14:40
parQuentin Mallet
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En fin de contrat le 31 décembre prochain, Neymar n'est pas certain de rester à Santos. Aux dernières nouvelles, il pourrait plutôt se diriger vers l'Inter Miami pour reformer l'illustre trio avec Luis Suarez et Lionel Messi.
Quel sera l'avenir de Neymar dans le monde du football ? Après avoir confirmé qu'il avait mis un terme à sa carrière internationale avec le Brésil, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao n'a pas pour autant l'intention de raccrocher définitivement les crampons. Son père a récemment semé le trouble sur la suite de sa carrière, alors que son contrat avec Santos doit prendre fin le 31 décembre prochain. S'il décidait de ne pas poursuivre l'aventure dans son club formateur, il devrait alors trancher. Et s'il rejoignait Lionel Messi et Luis Suarez à Miami pour reformer ce trio légendaire qui a marqué le FC Barcelone il y a plus de 10 ans ?

Neymar, direction la MLS ?

Le 9 août dernier, Marca lançait les débats en indiquant que l'Inter Miami était une « alternative séduisante » s'il ne prolongeait pas avec Santos. Deux jours plus tard, Felipe Melo, ancien milieu de terrain brésilien, a affirmé dans une vidéo Youtube que Neymar allait bel et bien signer à l'Inter Miami. « J’ai parlé à un ami qui m’avait donné des nouvelles de Santos. Il m’a dit que Neymar allait jouer à Miami. À partir de janvier, Neymar rejoindra Miami. Si cela se produit, j'aurai été le premier à annoncer la nouvelle ici. Attendons de voir ce qui se passera », a déclaré l'ancien coéquipier de « Ney » en sélection.
Une telle signature permettrait à l'Inter Miami de reformer un trio qui restera dans les annales du Barça. La MSN, composée de Messi, Suarez et Neymar a marqué les esprits il y a plus de 10 ans, en écrasant tout sur son passage et en remportant haut-la-main la Ligue des champions 2015. Avant cela, reste à savoir ce que la superstar brésilienne fera de son aventure à Santos, car pour l'heure, des tensions émergent de plus en plus à cause de son comportement sur et hors du terrain.

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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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