ICONSPORT_270673_0102
Habib beye

L'OL écoeuré par l'attitude d'Habib Beye et son staff

OL15 sept. , 9:00
parClaude Dautel
Au coup de sifflet final du match Rennes-OL, il y a eu quelques gestes d'énervement sur le bord de terrain. Du côté de Lyon, on accuse l'entraîneur du club breton et son staff d'avoir eu une attitude peu sportive. 
C'est une scène en direct que la chaîne Ligue 1+ a malheureusement zappé, ou alors c'est un choix éditorial de ne pas la montrer, en tout cas, il y avait de l'électricité dans l'air entre les deux bancs au moment où Ruddy Buquet a mis fin à la rencontre Rennes-OL. Sans que l'on comprenne pourquoi, l'excitation est montée d'un seul coup, alors que sur le terrain, les joueurs des deux équipes se saluaient courtoisement et sans aucun geste d'agacement. Au moment d'évoquer cette séquence, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, qui remplace ce dernier au bord du terrain pendant la suspension du coach de l'OL, a clairement visé Habib Beye. « Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner », a lancé le technicien de l'Olympique Lyonnais, clairement agacé par l'attitude de l'ancien consultant de Canal+. Mais Habib Beye a tenu à répondre à ces accusations.

Habib Beye répond à l'OL

Pour l'entraîneur du Stade Rennais, son attitude a été exemplaire, et le camp lyonnais fait totalement fausse route en l'accusant d'avoir eu une attitude incorrecte. « Il peut dire ce qu’il veut, je sais exactement ce qui s’est passé. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important », a répondu Habib Beye, afin de désamorcer une histoire qui selon lui n'en vaut pas la peine. Il n'empêche, ce n'est pas la première fois que le technicien rennais est attaqué sur son attitude au bord du terrain, même si évidemment la joie provoquée par le retournement de situation en toute fin de match, comme contre l'OM, a de quoi le faire craquer. Habib Beye est encore jeune dans la profession, et il va apprendre de tout cela, le coach breton n'ayant pas l'intention de traîner une telle étiquette.
Articles Recommandés
khalis merah ICONSPORT_268698_0270
OL

OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

ICONSPORT_270064_0103
OM

OM : Longoria craque après cette critique

ICONSPORT_269776_0078
Equipe de France

« Personne ne pourra me vendre », Lizarazu ne cautionne pas ça

ICONSPORT 270652 0248
RCSA

« Je suis dévasté » : Scandale à Strasbourg

Fil Info

10:40
OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence
10:30
OM : Longoria craque après cette critique
10:00
« Personne ne pourra me vendre », Lizarazu ne cautionne pas ça
9:40
« Je suis dévasté » : Scandale à Strasbourg
9:20
L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard
8:40
« Le PSG paie son mercato » : Les dirigeants accusés
8:20
OM : « Il faut dire les choses », Longoria frappe fort sur l’affaire Rabiot
8:00
OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique
7:00
TV : Real Madrid - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Oui faut passer a autre chose et Morton doit apprendre. la réaction n'était pas bonne même si c'est + un croque en jambe volontaire qu'un geste méchant. Cette équipe nous fait plaisir en ce moment, ca joue bien au football.

L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard

Le gardien du PFC leur donne les 3 points .

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

En 1ére mi-temps , c'était limpide et le travail de Tolisso "incroyable "

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading