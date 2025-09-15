L'OL écoeuré par l'attitude d'Habib Beye et son staff

Au coup de sifflet final du match Rennes-OL, il y a eu quelques gestes d'énervement sur le bord de terrain. Du côté de Lyon, on accuse l'entraîneur du club breton et son staff d'avoir eu une attitude peu sportive.

Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu'autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l'arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner », a lancé le technicien de l'Olympique Lyonnais, clairement agacé par l'attitude de l'ancien consultant de Canal+. Mais Habib Beye a tenu à répondre à ces accusations. C'est une scène en direct que la chaîne Ligue 1+ a malheureusement zappé, ou alors c'est un choix éditorial de ne pas la montrer, en tout cas, il y avait de l'électricité dans l'air entre les deux bancs au moment où Ruddy Buquet a mis fin à la rencontre Rennes-OL . Sans que l'on comprenne pourquoi, l'excitation est montée d'un seul coup, alors que sur le terrain, les joueurs des deux équipes se saluaient courtoisement et sans aucun geste d'agacement. Au moment d'évoquer cette séquence, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, qui remplace ce dernier au bord du terrain pendant la suspension du coach de l'OL, a clairement visé Habib Beye. «», a lancé le technicien de l'Olympique Lyonnais, clairement agacé par l'attitude de l'ancien consultant de Canal+. Mais Habib Beye a tenu à répondre à ces accusations.

Habib Beye répond à l'OL

Pour l'entraîneur du Stade Rennais, son attitude a été exemplaire, et le camp lyonnais fait totalement fausse route en l'accusant d'avoir eu une attitude incorrecte. « Il peut dire ce qu’il veut, je sais exactement ce qui s’est passé. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important », a répondu Habib Beye, afin de désamorcer une histoire qui selon lui n'en vaut pas la peine. Il n'empêche, ce n'est pas la première fois que le technicien rennais est attaqué sur son attitude au bord du terrain, même si évidemment la joie provoquée par le retournement de situation en toute fin de match, comme contre l'OM, a de quoi le faire craquer. Habib Beye est encore jeune dans la profession, et il va apprendre de tout cela, le coach breton n'ayant pas l'intention de traîner une telle étiquette.