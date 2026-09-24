EdF : Veille de match, Zidane ne rigole plus

À la veille de sa grande première sur le banc de touche de l’équipe de France, Zinédine Zidane n’a pas lâché beaucoup d’informations en conférence de presse. Loin du passage plus léger à Clairefontaine.

Arrivé devant les médias français et internationaux dans les pas d’Adrien Rabiot, qui n’a pas hésité à dire ses vérités notamment sur la mauvaise gestion de Didier Deschamps lors de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, Zinédine Zidane a été beaucoup moins bavard. Pour sa première conférence de presse d’avant-match à la tête des Bleus , Zizou s’est montré assez peu loquace.

Si les journalistes présents ont multiplié les questions, Zidane n’est pas parti dans de longues tirades. Il a simplement répondu à chaque interrogation avec quelques phrases, sans plus. Et quand la presse a tenté de lui tirer les vers du nez à propos de sa première composition d’équipe, Zidane a botté en touche à deux reprises.

« Vous verrez demain »