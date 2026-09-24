EdF : Veille de match, Zidane ne rigole plus

À la veille de sa grande première sur le banc de touche de l’équipe de France, Zinédine Zidane n’a pas lâché beaucoup d’informations en conférence de presse. Loin du passage plus léger à Clairefontaine.
Arrivé devant les médias français et internationaux dans les pas d’Adrien Rabiot, qui n’a pas hésité à dire ses vérités notamment sur la mauvaise gestion de Didier Deschamps lors de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, Zinédine Zidane a été beaucoup moins bavard. Pour sa première conférence de presse d’avant-match à la tête des Bleus, Zizou s’est montré assez peu loquace.
Si les journalistes présents ont multiplié les questions, Zidane n’est pas parti dans de longues tirades. Il a simplement répondu à chaque interrogation avec quelques phrases, sans plus. Et quand la presse a tenté de lui tirer les vers du nez à propos de sa première composition d’équipe, Zidane a botté en touche à deux reprises.
« Vous verrez demain »
« Pour le rôle de Dembélé, vous verrez demain. On a mis des choses en place. L'idée est de faire des choses intéressantes. On ne va pas parler de patte Zidane. On a fait 3 entraînements. On a mis deux-trois choses en place. Il faudra être bons. Le milieu à 3 ? Vous verrez aussi demain. Il n'y a pas que le milieu. Demain, ce sera difficile sur un terrain compliqué avec une belle équipe en face. Il faudra être bon avec et sans ballon. Ce n'est pas que le milieu. Il faudra être bon partout. Beaucoup d’attentes ? C'est un petit peu normal. C'est la suite après 14 ans de Didier Deschamps. C'est nouveau. Je deviens le sélectionneur de cette équipe, ça parle, c'est logique. Mais les protagonistes, ce sont les joueurs. Je vais rester dans mon rôle », a lancé un Zidane pas très à l’aise avec la presse pour ses grands débuts à la tête de l’équipe de France. Peut-être qu’il sera meilleur vendredi soir en cas de première victoire face à la Turquie en Ligue des Nations…