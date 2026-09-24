Rabiot

EdF : Rabiot se lâche sur Deschamps

Equipe de France24 sept. , 21:00
parAlexis Rose
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Quelques heures avant le premier match de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Adrien Rabiot est revenu sur la défaite des Bleus en demi-finale de la dernière Coupe du Monde face à l’Espagne. Un revers que le milieu impute en partie à… Didier Deschamps.
En cette nouvelle saison, l’équipe de France repart sur un nouveau cycle avec Zinédine Zidane à sa tête. Un bol d’air frais chez les Bleus vu que le pays tricolore n’avait pas changé de sélectionneur depuis 2012. Si le nouveau départ de la France face à la Turquie en Ligue des Nations ce vendredi soir est déjà dans toutes les têtes, la demi-finale de la Coupe du Monde perdue face à l’Espagne en juillet dernier n’est pas totalement oubliée pour autant…
En effet, ce jeudi, Adrien Rabiot est revenu sur le dernier gros revers de l'ère Deschamps face aux futurs champions du monde espagnols (0-2). Impressionnants pendant toute la compétition, les Bleus n’avaient pas vraiment existé face à une Roja largement supérieure collectivement. La faute en partie à l’ancien coach, Didier Deschamps, selon les dires de l’un des nouveaux vice-capitaines de l’équipe de France.

« Ils ont été meilleurs que nous sur le plan tactique »

« Sur l'Espagne, ce n'était pas un manque de qualité, j’en suis persuadé. En toute humilité, on n'a pas moins de qualité que cette équipe. Ils ont été meilleurs que nous sur le plan tactique, ils ont peut-être mieux préparé cette rencontre. De toutes les équipes qu’on a affrontées ces dernières années, l'Espagne est pratiquement la seule qui a su nous mettre en difficulté. Si on doit les rejouer, il faudra trouver la clé. C'est certainement sur ce point tactique qu'il faudra travailler. Le talent collectif et individuel, on l'a », a balancé, en conférence de presse, Rabiot, qui sait que Deschamps a toujours raté ses confrontations avec l’Espagne, que ce soit au Mondial 2026 ou à l’Euro 2024. Ce sera donc à Zidane de faire mieux contre un pays qu’il connaît bien si jamais les Bleus venaient à recroiser à nouveau les champions du monde dans un avenir plus ou moins proche.

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Je sais pas où ils vont chercher ces plagistes qui sont incapables de se relire. Tous les jours leurs articles médiocres sont bourrés de fautes d’orthographe.

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"les deux formations digérées par Michele Kang." Digérées ou dirigées ?😁

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Attendons de voir les performances de zidane avant de critiquer Deschamps. Rien ne dit qu il fera mieux donc attendons avant de juger ou comparer

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Sacré DD... heureusement que nous en sommes débarrassé

Un joueur à l’avenir de l’OM entre ses pieds

Difficile de faire confiance a un joueur tres fragile.

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