EdF : Rabiot se lâche sur Deschamps

Je sais pas où ils vont chercher ces plagistes qui sont incapables de se relire. Tous les jours leurs articles médiocres sont bourrés de fautes d’orthographe.
"les deux formations digérées par Michele Kang." Digérées ou dirigées ?😁
Attendons de voir les performances de zidane avant de critiquer Deschamps. Rien ne dit qu il fera mieux donc attendons avant de juger ou comparer
Sacré DD... heureusement que nous en sommes débarrassé
Difficile de faire confiance a un joueur tres fragile.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
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|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
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|6
|-3
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|5
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|1
|3
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|9
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|1
|1
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|-7
|3
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|8
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|5
|0
|2
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|4
|7
|-3
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🚨 Selon Adrien Rabiot 🇫🇷, L’ESPAGNE 🇪🇸 A ÉTÉ MEILLEURE AU MONDIAL SUR LE PLAN TACTIQUE ! 👇 « Je pense à la Ligue des nations. On sait que le foot peut aller vite. LE COACH EST LÀ POUR 4 ANS. IL FAUT DÉJÀ PRENDRE CETTE COMPÉTITION ET S’EN SERVIR. Sur l’Espagne, ce n’était pas