EdF : Mbappé vs Dembélé, ça ne s'arrange pas

EdF : Mbappé vs Dembélé, ça ne s'arrange pas

Equipe de France24 sept. , 22:30
parAlexis Rose
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Suite à quelques piques par médias interposés autour de la course au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont clairement en froid au sein de l’équipe de France de Zinédine Zidane…
Pendant longtemps, et notamment durant leur époque commune au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont été bien plus que des coéquipiers. Amis sur le terrain et en dehors, l’attaquant du PSG et le buteur du Real Madrid sont aujourd’hui en froid… Il faut dire que Dembélé a un peu volé la vedette à Mbappé en remportant le Ballon d’Or 2026. Et surtout, depuis quelques semaines, les deux s’envoient des piques dans la presse.

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Le capitaine des Bleus a d’abord lancé les hostilités sur France Football : « La concurrence avec Ousmane Dembélé ? Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! ». Puis Dembélé a répondu sans détour sur Ligue 1+ : « J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain ».

« Il y a quelque chose entre eux, ce n’est plus comme avant »

Des déclarations qui ont laissé des traces, puisque Dembélé a mal pris les propos de Mbappé. Et d’après les indiscrétions de RMC Sport, leur relation n’est plus celle qu’elle était, avec une certaine distance entre les deux. « Si tu regardes sans prêter attention, tu vois qu’ils sont toujours à côté à table, qu’ils se parlent. Mais si tu regardes dans le détail, tu vois qu’il y a un froid. Lorsqu’ils se sont revus au château, on a tout de suite compris. Il y a quelque chose entre eux, ce n’est plus comme avant », a lancé un membre de la délégation tricolore.
Malgré tout, ce sujet ne semble pas préoccuper Zinédine Zidane, qui devrait aligner son capitaine et son vice-capitaine dans sa première composition d’équipe face à la Turquie vendredi soir… avec Dembélé en pointe à l’ancienne place de Mbappé ? Une autre source de potentielles tensions entre les deux stars des Bleus, qui vont toutefois être capables de faire abstraction de tout ça en tirant dans le même sens pour bien de l’équipe de France.
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