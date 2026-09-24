Un joueur à l’avenir de l’OM entre ses pieds

Un joueur à l’avenir de l’OM entre ses pieds

OM24 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
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La panique n'est pas encore là à l'OM, mais les points forts ne sont pas nombreux. Un joueur peut stabiliser la défense et aider l'équipe à repartir de l'avant s'il retrouve son meilleur niveau. C'est Nayef Aguerd.
En grande difficulté à tous les niveaux en ce début de saison, l’OM paye un mercato où de nombreux joueurs majeurs sont partis. Résultat, les titulaires d’aujourd’hui sont les remplaçants d’hier, et forcément le niveau de l’équipe s’abaisse.
Un joueur peut toutefois changer cette donne s’il revient à son meilleur niveau. Selon Romain Canuti, il s’agit de Nayef Aguerd. Tout proche de partir à deux reprises cet été, le Marocain a repris la compétition tardivement en raison d’une grosse blessure qui l’a privée de la Coupe du monde. Encore utilisé avec parcimonie par Bruno Genesio, l’ancien rennais a le profil du sauveur pour le journaliste du Phocéen.
« Il y a une clé pour la suite, c’est l’amélioration de l’équipe qui dépend d’un joueur, c’est Nayef Aguerd. Si on a un Nayef Aguerd qui est à 100 %, cela peut changer le visage de l’équipe. Tu as un vrai joueur qui est libéro au niveau de la relance et qui peut assurer les couvertures avec sa vitesse, cela nous change l’équipe », a assuré Romain Canuti, persuadé que la défense centrale, orpheline de Benjamin Pavard et de Leonardo Balerdi, a toujours une tour de contrôle sous la main.
Encore faut-il qu’Aguerd parvienne à retrouver son niveau, ce qui n’est pas le cas actuellement. Mais vu la faible profondeur de l’effectif, le Marocain va être amené à beaucoup jouer, ce qui pourrait lui permettre de reprendre le rythme de la compétition. Et pourquoi pas enfin stabiliser une arrière-garde qui a déjà pris trop de buts, avec 12 buts concédés sur les cinq derniers matchs.
Contre le PSG, Aguerd a même terminé avec le brassard de capitaine, signe que Bruno Genesio mise sur son expérience et ses qualités pour redresser le visage de l'OM cette saison.
N. Aguerd

N. Aguerd

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