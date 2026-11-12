OL : La rumeur Athekame est brutalement démentie
L'OL et Milan ne négocient pas un retour anticipé
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Personne n’est irremplaçable, donc puisque l’OM n’a pas le choix que de continuer à vendre il faut partir du haut d échiquier financier et vendre en conséquence du plus gros salaire au plus bas et là il s’avère que se sont hojberg et kondogbia. Il faut vendre le 1er et libérer de son contrat le 2eme
Oui si le salaire de Pierre Sage peut-être raisonnable celui de Thiago Motta est demesuré. L'OL l'a recalé à ce sujet. Bon courage à Lens.
Ca ne sert à rien de le reprendre pour les matchs de poule de ligue des nations, il va à chaque fois se cacher derrière une blessure diplomatique pour être frais pour le match suivant du Réal, ça commence à se voir pourtant...
Mais bien sûr !! L'Equipe et Mherdouna🤦 tout est dit....les buzzistes nauséabonds, tout comme certains ici, sortis du fond des poubelles.
Vous nous faites chier avec vos articles sur Mbappé !!!! N'y a t'il pas d'autres joueurs dans cette équipe ??!????????????????
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13