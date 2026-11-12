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OL : La rumeur Athekame est brutalement démentie
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OL : La rumeur Athekame est brutalement démentie

OL
parClaude Dautel
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Prêté jusqu'à la fin de la saison par l'AC Milan à l'Olympique Lyonnais, Zachary Athekame réussit de belles prestations sous le maillot de l'OL. Au point que du côté de Milan, on estime que l'international suisse pourrait revenir plus tôt que prévu chez les Rossoneri.
Au dernier mercato, les dirigeants de l'AC Milan ont accepté de prêter le latéral suisse de 21 ans à l'Olympique Lyonnais, ayant obtenu la garantie que Zachary Athekame allait avoir du temps de jeu. Et non seulement Athekame a eu du temps de jeu (1108 minutes toutes compétitions confondues), mais en plus le défenseur international a été au niveau. Alors forcément, comme le club italien aurait bien besoin de son joueur, les rumeurs affirment que l'AC Milan mettrait de la pression sur l'OL et sur Zachary Athekame afin que le prêt soit cassé dès le prochain mercato d'hiver. Journaliste italien qui s'occupe notamment du média Milan News, Antonio Vitiello a encore relancé ce dossier ces dernières heures. Cependant, un autre journaliste transalpin met les pendules à l'heure et ne croit pas à ce scénario.

L'OL et Milan ne négocient pas un retour anticipé

S'exprimant sur le site italien Sprintesport, Marco Viscomi rappelle les conditions du prêt de Zachary Athekame à l'Olympique Lyonnais, et ne croit pas à un accord entre les deux clubs. « Le prêt expire le 30 juin 2027 et le club français ne dispose pas d'option d'achat (...) Pour y mettre fin plus tôt, un accord devrait donc être trouvé avec Lyon, qui a titularisé Athekame depuis le début de la saison. L’issue la plus réaliste reste donc un retour à l'AC Milan à l'été 2027, alors que le latéral est encore sous contrat avec les Rossoneri pour trois ans. Beaucoup de choses dépendront de ses performances lors de la seconde moitié de saison avec Lyon, de l'estimation d'Amorim et des opportunités qui se présenteront lors du prochain mercato. Son prêt à Lyon augmente ses chances de revenir à l'AC Milan avec des ambitions différentes », précise notre confrère, qui est convaincu que le défenseur suisse ne bougera pas au prochain mercato d'hiver.

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Les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent donc rester zen, il est hors de question que Zachary Athekame s'en aille en janvier prochain. Paulo Fonseca appréciait énormément le défenseur international suisse, et il n'y a pas de raison que cela ne soit plus le cas pour Carlos Vicens. Après le prêt d'Endrick l'an dernier, l'OL envoie un signal à toute l'Europe, en prêtant un joueur à Lyon, il y a de grandes chances qu'il revienne plus fort.
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Derniers commentaires

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Personne n’est irremplaçable, donc puisque l’OM n’a pas le choix que de continuer à vendre il faut partir du haut d échiquier financier et vendre en conséquence du plus gros salaire au plus bas et là il s’avère que se sont hojberg et kondogbia. Il faut vendre le 1er et libérer de son contrat le 2eme

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Oui si le salaire de Pierre Sage peut-être raisonnable celui de Thiago Motta est demesuré. L'OL l'a recalé à ce sujet. Bon courage à Lens.

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Ca ne sert à rien de le reprendre pour les matchs de poule de ligue des nations, il va à chaque fois se cacher derrière une blessure diplomatique pour être frais pour le match suivant du Réal, ça commence à se voir pourtant...

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Mais bien sûr !! L'Equipe et Mherdouna🤦 tout est dit....les buzzistes nauséabonds, tout comme certains ici, sortis du fond des poubelles.

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Vous nous faites chier avec vos articles sur Mbappé !!!! N'y a t'il pas d'autres joueurs dans cette équipe ??!????????????????

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