OL : La rumeur Athekame est brutalement démentie

Prêté jusqu'à la fin de la saison par l'AC Milan à l'Olympique Lyonnais, Zachary Athekame réussit de belles prestations sous le maillot de l'OL. Au point que du côté de Milan, on estime que l'international suisse pourrait revenir plus tôt que prévu chez les Rossoneri.

Milan News, Antonio Vitiello a encore relancé ce dossier ces dernières heures. Cependant, un autre journaliste transalpin met les pendules à l'heure et ne croit pas à ce scénario. Au dernier mercato , les dirigeants de l'AC Milan ont accepté de prêter le latéral suisse de 21 ans à l'Olympique Lyonnais, ayant obtenu la garantie que Zachary Athekame allait avoir du temps de jeu. Et non seulement Athekame a eu du temps de jeu (1108 minutes toutes compétitions confondues), mais en plus le défenseur international a été au niveau. Alors forcément, comme le club italien aurait bien besoin de son joueur, les rumeurs affirment que l'AC Milan mettrait de la pression sur l'OL et sur Zachary Athekame afin que le prêt soit cassé dès le prochain mercato d'hiver. Journaliste italien qui s'occupe notamment du média, Antonio Vitiello a encore relancé ce dossier ces dernières heures. Cependant, un autre journaliste transalpin met les pendules à l'heure et ne croit pas à ce scénario.

L'OL et Milan ne négocient pas un retour anticipé

Le prêt expire le 30 juin 2027 et le club français ne dispose pas d'option d'achat (...) Pour y mettre fin plus tôt, un accord devrait donc être trouvé avec Lyon, qui a titularisé Athekame depuis le début de la saison. L’issue la plus réaliste reste donc un retour à l'AC Milan à l'été 2027, alors que le latéral est encore sous contrat avec les Rossoneri pour trois ans. Beaucoup de choses dépendront de ses performances lors de la seconde moitié de saison avec Lyon, de l'estimation d'Amorim et des opportunités qui se présenteront lors du prochain mercato. Son prêt à Lyon augmente ses chances de revenir à l'AC Milan avec des ambitions différentes », précise notre confrère, qui est convaincu que le défenseur suisse ne bougera pas au prochain mercato d'hiver. S'exprimant sur le site italien Sprintesport, Marco Viscomi rappelle les conditions du prêt de Zachary Athekame à l'Olympique Lyonnais, et ne croit pas à un accord entre les deux clubs. «», précise notre confrère, qui est convaincu que le défenseur suisse ne bougera pas au prochain mercato d'hiver.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais peuvent donc rester zen, il est hors de question que Zachary Athekame s'en aille en janvier prochain. Paulo Fonseca appréciait énormément le défenseur international suisse, et il n'y a pas de raison que cela ne soit plus le cas pour Carlos Vicens. Après le prêt d'Endrick l'an dernier, l'OL envoie un signal à toute l'Europe, en prêtant un joueur à Lyon, il y a de grandes chances qu'il revienne plus fort.