L’OL peut déjà annoncer le départ de Fonseca

Alors que l’Olympique Lyonnais envisageait sa prolongation, Paulo Fonseca ne devrait pas se réengager. Pour des raisons financières, l’entraîneur des Gones se dirige tout droit vers un départ en fin de contrat l’été prochain.

Paulo Fonseca ferait mieux d’ignorer les commentaires des supporters à son sujet. Depuis la défaite à Prague (2-1) mardi, les fans de l’Olympique Lyonnais jugent l’entraîneur en grande partie responsable du revers dans ce troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. Il est vrai que le Portugais, en voulant privilégier l’expérience, a choisi une compo étrange. De quoi agacer les fidèles des Gones qui supportent de moins en moins sa tendance à accuser les joueurs dans ses déclarations.

Dans les tribunes du Groupama Stadium, on ne serait pas surpris ni mécontent de voir Paulo Fonseca sur la sellette. Mais le journal L’Equipe juge ce scénario peu probable. Pour commencer, le coach de l’Olympique Lyonnais garde la confiance de ses dirigeants. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean continue de soutenir le technicien et ne prévoit pas de le licencier en cas d’élimination avant les barrages de la Ligue des Champions.

Au-delà de l’aspect sportif et des bonnes relations du coach avec ses supérieurs, le quotidien met l’accent sur une contrainte économique. Toujours dans le rouge, l’Olympique Lyonnais n’a pas les moyens de virer son entraîneur sous contrat jusqu’en juin prochain. Son licenciement coûterait trop cher à cause de son salaire mensuel brut estimé à 400 000 euros. Un autre héritage laissé par John Textor…