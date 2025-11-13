OL : La DNCG peut tout faire exploser

Endrick à l'OL, quasiment tous les feux sont au vert. Mais il faut encore faire valider cette dépense par la DNCG, qui a toujours son mot à dire sur les finances lyonnaises.

Les supporters lyonnais en salivent déjà, et cela peut se comprendre. En lieu et place de Martin Satriano qui montre ses limites à chaque match, l’Olympique Lyonnais est bien parti pour s’offrir un international brésilien qui évolue au Real Madrid. Certes, Endrick a un temps de jeu très limité au sein de la Maison Blanche avec seulement une poignée de minutes sur la saison, mais son potentiel est énorme. Il était devenu international brésilien uniquement grâce à son niveau de jeu atteint à Palmeiras et le Real Madrid a payé très cher pour le faire venir en Europe.

Endrick a compris qu’il n’y avait pour le moment pas de place pour lui chez les Merengue, et se prépare donc à rejoindre L’OL. Selon les dernières indiscrétions de Canal+, l’accord est proche et il reste à déterminer deux clauses, une sur son temps de jeu et une autre sur un éventuel rappel si jamais le Real Madrid avait besoin d’un attaquant. Pas grand chose à redire sur le plan financier, car Michele Kang a bien fait comprendre à Florentino Pérez que ses moyens étaient limités, et qu’il ne pourrait donc pas y avoir de grosses indemnités. Une prise en charge partielle de son salaire est évoquée, ce qui ne sera déjà pas anodin pour l’OL.

En effet, Le Progrès le précise ce jeudi, le montant qui sera déboursé pour faire venir Endrick, devra entrer dans le cadre des préconisations de l’automne de la DNCG. Le rendez-vous est pris pour les prochaines semaines, et ce dossier là sera évoqué. Si l’OL risque une nouvelle fois de promettre une ou deux ventes importantes, on évoque Tyler Morton, la venue d’Endrick peut s’écrouler si le gendarme financier ne donne pas son feu vert à une telle dépense.