En cette trêve internationale, l'Olympique Lyonnais a décidé de distraire ses supporters. Et cela commence par le bizutage en chanson de Dominiek Greif, le gardien de but slovaque arrivé cet été de Majorque.
Devant ses coéquipiers et le staff de l'OL, le portier de 28 ans ne s'est pas lancé dans du rap français, habituel classique dans ce genre d'exercice, mais dans un morceau légendaire. C'est en effet avec le célèbre Stand By Me de Ben E.King, une oeuvre qui date de 1961, que Dominik Greif a fêté son intégration dans le groupe de l'Olympique Lyonnais après sa signature lors du dernier mercato. Un choix osé compte tenu de la difficulté de la chanson, mais Greif s'en est relativement bien sorti. En tout cas, les joueurs de Paulo Fonseca ont apprécié, et ont longuement salué cet exploit, l'un d'eux allant même jusqu'à dire que le gardien de but était « un des meilleurs chanteurs » de l'OL.
