Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !

OL13 nov. , 8:40
parGuillaume Conte
L'OL est tout proche de boucler l'arrivée en prêt d'Endrick, même si le Real Madrid compte bien négocier jusqu'au bout et se préserver une porte de sortie inquiétante. 
L’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais est en très bonne voie, et les supporters rhodaniens peuvent se dire qu’ils touchent au but dans cette opération qui semblait au départ improbable. Mais cela a été dit, le projet lyonnais plait beaucoup à l’attaquant brésilien qui se voit directement titulaire dans cette formation qui joue aussi l’Europe, et a besoin d’un avant-centre. En plus de cela, Paulo Fonseca a déjà parlé avec lui et l’ancien de Palmeiras a refusé plusieurs approches de clubs majeurs pour bien atterrir à Lyon au début du mois de janvier. 
Les négociations avec le Real Madrid ont déjà débuté, ce qui est très bon signe. Et cela se passe plutôt bien, car il y a un accord financier sur le montant du prêt et de la prise en charge partielle du salaire du joueur. L’OL a négocié cette partie parfaitement, mais il reste quelques particularités à éclaircir. Et selon Canal+, le Real Madrid a décidé de poser deux clauses assez particulières, dont une que Lyon souhaite absolument négocier. 

Des malus pour l'OL si Endrick manque un match

« Il y aura aussi des malus à payer si Endrick jouera moins de 25 matchs, avec des paliers. Donc moins il jouera, plus l’OL devra payer. Il faut savoir que 25 matchs c’est tout de même toute la Ligue 1, passer deux tours en Europa League, et faire un match de Coupe de France. Donc, ce ne sera pas forcément facile à atteindre », a livré Stéphane Gallardo, le correspondant de Canal+ pour la Liga. Si cela fait partie du risque financier que l’OL doit prendre, Michele Kang et Florentino Pérez sont pour le moment en désaccord sur le dernier point. 
Il s’agit de la capacité du Real Madrid de récupérer Endrick à n’importe quel moment du mois de janvier s’il en a le souhait. « Là où le point achoppe un peu dans les négociations, c’est que le Real veut inclure une clause de retour d’Endrick en cas de blessure d’un de ses attaquants. Et ils veulent que cette clause soit disponible jusqu’au 31 janvier. L’OL voudrait la mettre au 15 janvier pour avoir le temps de se retourner au mercato et trouver un autre numéro 9 si Endrick repart. C’est ce point là de négociation qui reste à définir mais on est quand même très très proche du côté de l’OL d’obtenir le prêt d’Endrick », résume le journaliste de la chaine cryptée. La bonne nouvelle est donc que ce prêt est très bine parti, et qu’il reste surtout du temps pour trouver un accord avec la Casa Blanca d’ici le mois de janvier pour boucler totalement cette opération. 

