OL : La décision radicale de Fonseca, seul Tolisso y échappe

OL : La décision radicale de Fonseca, seul Tolisso y échappe

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parGuillaume Conte
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Paulo Fonseca a pu bénéficier d'un mercato plus complet cet été, et il ne fait pas de mystères sur le fait que les jeunes du centre de formation n'ont plus vraiment leur place actuellement.
En grande difficulté la saison dernière, l’Olympique Lyonnais avait pu s’appuyer sur les jeunes de son centre de formation pour réaliser une saison très encourageante. Sollicités souvent dans l’urgence par Paulo Fonseca, les jeunes pousses lyonnaises avaient répondu présent, avec quelques belles surprises. Le Progrès a fait les comptes, et la saison passée, ce sont 12 joueurs formés à l’OL qui avaient été utilisés par Paulo Fonseca, pour un total de 6784 minutes offertes aux fleurons de la formation rhodanienne.

Tolisso, le seul titulaire issue de l'Académie

Cette saison, en raison d’un mercato plus dense et d’une volonté de l’entraineur portugais de ne pas trop faire tourner, les jeunes sont clairement redescendus d’un cran. En dehors de Corentin Tolisso, qui fait partie des cadres expérimentés du vestiaire même s’il est bien issu du sérail OL, et de Mathys De Carvalho qui a quitté le club, ils ne sont que deux à avoir connu des minutes chez les pros cette saison.
Il s’agit de Khalis Merah et de Rémi Himbert. Et encore, les deux joueurs sont sollicités avec parcimonie et sont très loin de se rapprocher du 11 de départ. Pour les autres membres de l’académie qui espéraient gratter du temps de jeu au plus haut niveau, il va falloir attendre. Cela peut représenter une vraie déception pour des joueurs déjà vus comme Adil Hamdani ou Steve Kango, qui n’ont pour le moment connu que la réserve en National 2, soit le 5e échelon du football français.
La saison est encore longue, et les besoins vont varier comme l’atteste la récente blessure de Loïs Openda qui devrait tout de même profiter à Rémi Humbert. Mais le centre de formation de l’OL est clairement moins sollicité par Paulo Fonseca en ce moment. Il reste à savoir si les pépites lyonnaises vont avoir la patience d’attendre sagement que leur heure soit venue.

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Gouvernement de merde , macron cest l'extrême droite avec sa clique de guignol répressif .. Que L'EUFA sanctionne la france avec une interdiction de toutes equipe française en coupe deurope si on est pas capable d'organiser un tel événement sur notre sol, 3500 mec qui on payé les billet et l'hôtel cest une honte... jespere une grosse sanction de leufa envers la France ca leurs apprendra a jouer les répressif sale politiciens victime de merde

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Ah bonne nouvelle l'excellent arbitre Breton (l'un des meilleurs eu Europe - même du monde) sera aux commandes, aux Lyonnais de bien se tenir, et puis espèrons un couac en leur défaveur cela ne me déplairait pas, avec en prime un élément de plus au tapis pour quelques temps, ce club est méprisable celà dure depuis les années 2000 ou leur présiedent devenu depuis membre de la FFF a empoisonné le climat du football français

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Dès qu'on parle foot on joue à football manager, et si on ne parle pas foot tu le reproche. La bonne grosse tchoin qui ne sait pas ce qu'elle veut, aka kenny le beauf.

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