OL : La décision radicale de Fonseca, seul Tolisso y échappe

Dixit la tepu d'Aubervilliers
Le niveau de la L1 est tellement faible que se hisser pour arbitrer les matchs de L1 faut du courage, bravo à eux
Gouvernement de merde , macron cest l'extrême droite avec sa clique de guignol répressif .. Que L'EUFA sanctionne la france avec une interdiction de toutes equipe française en coupe deurope si on est pas capable d'organiser un tel événement sur notre sol, 3500 mec qui on payé les billet et l'hôtel cest une honte... jespere une grosse sanction de leufa envers la France ca leurs apprendra a jouer les répressif sale politiciens victime de merde
Ah bonne nouvelle l'excellent arbitre Breton (l'un des meilleurs eu Europe - même du monde) sera aux commandes, aux Lyonnais de bien se tenir, et puis espèrons un couac en leur défaveur cela ne me déplairait pas, avec en prime un élément de plus au tapis pour quelques temps, ce club est méprisable celà dure depuis les années 2000 ou leur présiedent devenu depuis membre de la FFF a empoisonné le climat du football français
Dès qu'on parle foot on joue à football manager, et si on ne parle pas foot tu le reproche. La bonne grosse tchoin qui ne sait pas ce qu'elle veut, aka kenny le beauf.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
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|6
|3
|2
|1
|11
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|5
|7
|-2
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|6
|2
|1
|3
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|10
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|7
|6
|2
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|3
|11
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|-1
|7
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|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
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|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Travail de finition 🎯