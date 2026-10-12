Son avenir à l’OL, Tagliafico explique son dilemme

Entré dans la dernière année de son contrat, Nicolas Tagliafico a de grandes chances de quitter l’Olympique Lyonnais l’été prochain. L’Argentin n’écarte pas l’idée d’un retour aux sources même si le championnat local ne l’attire pas vraiment.

Ça sent la fin d’aventure pour Nicolas Tagliafico. Longtemps annoncé sur le départ cet été, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas bougé. Mais l’expiration de son contrat devrait entraîner une séparation en juin prochain. Ce sera peut-être l’occasion pour l’Argentin de rentrer au pays.

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« Aujourd'hui, je laisse la porte ouverte, mais cela dépendra beaucoup des projets disponibles là-bas, du club et de la manière dont les choses se déroulent, a confié l’ancien joueur de l’Independiente au podcast Clank !. Si je reviens, ce sera pour aider l'équipe que je rejoindrai et aussi pour marquer symboliquement mon retour au football argentin, mais je n'ai pas encore retrouvé la motivation nécessaire. » Le déclic pourrait bien venir d’un changement au niveau familial.

« Je n’ai pas d’enfant pour l’instant, mais il est possible que j’en aie, que je veuille être près de ma famille et que je me dise : "Retournons en Argentine". C’est possible, je ne sais pas », a imaginé Nicolas Tagliafico, qui devra également changer d’avis sur le championnat argentin. Dans ce même entretien, le Lyonnais de 34 ans a critiqué la compétition locale, et plus particulièrement son format. « Pour être honnête, je regarde très peu le football argentin, a-t-il reconnu. Tout d'abord à cause des horaires, c'est très difficile quand on est en Europe. »

« Mais j'ai commencé à perdre cet amour pour le football argentin. Je ne sais pas si c'est parce que je sens que la qualité a commencé à baisser, ou si c'est parce que j'ai grandi avec "l'Apertura", "Clausura", avec 20 équipes. Aujourd'hui on ne comprend pas : groupe A, groupe B, comment est-ce qu'ils se connectent ? C'est comme si on commençait à perdre un peu de cet amour. Revenir en Argentine, ça dépend aussi de ce qui se passera à l'avenir. Je ne pense pas à ce qui arrivera dans deux ou trois ans mais la porte est toujours ouverte », a conclu Nicolas Tagliafico, en pleine hésitation sur son avenir.