Openda est gravement blessé, l’OL défonce l’arbitrage

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, l’Olympique Lyonnais a annoncé que Loïs Openda souffrait d’une fissure du péroné de la jambe droite. Le club rhodanien enrage contre l’arbitrage.

« au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale », selon le club rhodanien. Loïs Openda a-t-il été suffisamment protégé par l’arbitre Jérémy Stinat lors du match entre l’OL et le RC Lens ce vendredi ? La réponse est catégoriquement non selon le club rhodanien, qui est sorti du bois dans un communiqué très virulent ce lundi. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais a annoncé que l’attaquant belge souffrait d’une grave blessure : une fissure du péroné de la jambe droite qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines,, selon le club rhodanien.

Mais surtout, l’OL dénonce un arbitrage qui n’a pas suffisamment protégé l’attaquant prêté par la Juventus Turin tout au long de la rencontre disputée dans le Nord. « Cette blessure intervient au terme d’une rencontre durant laquelle Loïs Openda a subi des fautes répétées dès les premières minutes, pour une seule sanction disciplinaire. L’Olympique Lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant et considère qu'il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu'au choc qui l'éloigne aujourd'hui des terrains. Plus largement, l’OL rappelle que la préservation de l’intégrité physique des joueurs doit rester une priorité absolue, et que les arbitres en sont les premiers garants » écrit l’Olympique Lyonnais sur son site officiel, prenant très clairement pour cible Jérémy Stinat.

L’Olympique Lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant - Communiqué officiel de l'OL

Un communiqué qui ne manquera pas de faire réagir la Direction Nationale de l’Arbitrage, déjà secouée il y a quelques semaines par les attaques du président Olivier Létang, lequel avait chargé Eric Wattellier après le match nul entre le LOSC et le PSG au Stade Pierre-Mauroy. Pour l’OL, c’est en tout cas un énorme coup dur puisque Paulo Fonseca va devoir se passer de son excellent attaquant belge pendant les semaines à venir.