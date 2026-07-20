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Officiel : La Belgique se sépare de Rudi Garcia

Foot Mondial20 juil. , 15:07
parEric Bethsy
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Rudi Garcia n’est plus le sélectionneur de la Belgique. Ce lundi, les deux parties ont annoncé leur séparation officielle. Le Français n’a manifestement pas donné satisfaction malgré les quarts de finale atteints au Mondial 2026, jusqu’à la défaite contre l’Espagne (2-1). De son côté, le coach passé par Marseille et Lyon se dit satisfait de son travail avec les Diables Rouges qu’il laisse « en Ligue A de la Ligue des Nations de l'UEFA et parmi les huit meilleures équipes au monde ». 
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