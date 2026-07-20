Officiel : La Belgique se sépare de Rudi Garcia

EdF : Cherki se prend pour qui ? Un journaliste pète les plombs

Tout le monde est unanime sur la coupe du monde de mbappe comme le dit leogets.... Sauf les footix et les parisiens qui lui en veulent d'etre partie... BASTA....Et oui zidane l'appelra bien evidemment mais il n'appelera plus les hernandez ni tchouameni a mon avis...Et dembele a voir, pas sur du tout