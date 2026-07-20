Digne France

Après le Mondial, le PSG tranche pour Lucas Digne

PSG20 juil. , 15:00
parEric Bethsy
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Très critiqué pour sa demi-finale du Mondial contre l’Espagne, Lucas Digne n’a pourtant pas refroidi le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va bien récupérer son ancien latéral gauche qui s’apprête à passer sa visite médicale ce lundi.
Lucas Digne (33 ans) n’a pas traîné. Après la petite finale perdue contre l’Angleterre (6-4) samedi, le latéral gauche de l’équipe de France n’est pas immédiatement parti en vacances. Le joueur d’Aston Villa s’est plutôt envolé en direction de l’Hexagone pour finaliser son retour au Paris Saint-Germain. Le média Onze Mondial annonce un accord définitif entre la direction francilienne et les Villans, contraints d’accepter le départ de leur cadre en raison de sa clause libératoire à 6 millions d’euros.
Lucas Digne va donc passer sa visite médicale dans la capitale dès ce lundi, avant la signature de son bail jusqu’en 2029. Après le jeune gardien italien Alessandro Longoni (18 ans), arrivé libre en provenance de l’AC Milan, le défenseur formé à Lille va devenir la deuxième recrue estivale du Paris Saint-Germain. Son retour permettra de doubler le poste de latéral gauche derrière Nuno Mendes. Les dirigeants parisiens, qui souhaitaient initialement recruter un jeune talent prometteur, ont fini par jeter leur dévolu sur un renfort plus expérimenté.

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Son profil a évidemment été validé par l’entraîneur Luis Enrique qui l’avait côtoyé au FC Barcelone. Suffisant pour rassurer les supporters du Paris Saint-Germain ? Ce n’est pas certain. Depuis quelques jours, les fans du double champion d’Europe ne cachent pas leur inquiétude quant à cette signature annoncée. Il faut dire que Lucas Digne n’a jamais été considéré comme une référence à son poste. Et sa récente Coupe du monde n’a pas redoré son image. Au contraire, le futur Parisien a pris cher après sa demi-finale du Mondial ratée contre l’Espagne, avec un penalty largement évitable concédé sur Lamine Yamal. La recrue sera donc attendue au tournant.
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