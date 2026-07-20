Trop c’est trop, la FIFA va sanctionner l’Argentine

Le comportement des joueurs argentins lors de la finale de la Coupe du monde 2026 a fait l’unanimité contre eux dimanche soir. La FIFA n’a pas l’intention de laisser passer certaines attitudes.

Peu aimée en France en raison de la rivalité de plus en plus intense avec les Bleus au fil des années depuis 2022, l’Argentine n’a pas non plus une grande cote de sympathie dans le monde. Les coéquipiers de Lionel Messi étaient peu soutenus ce dimanche soir à l’occasion de la finale de la Coupe du monde 2026 qu’ils ont perdu en prolongations face à l’Espagne. En cause, de nombreuses décisions arbitrales qui ont tourné dans leur sens tout au long de la compétition et surtout, une attitude désastreuse qui s’est confirmée lors de la finale de dimanche contre la Roja.

La fin du match a été particulièrement tendue et Leandro Paredes a reçu un carton rouge après le coup de sifflet final, pour avoir porté des coups à certains Espagnols, déclenchant par la même occasion une bagarre générale. Une attitude déplorable que la FIFA, pourtant accusée sur les réseaux sociaux de protéger l’Argentine et Lionel Messi, ne laissera pas passer. A en croire les informations de SkySports, l’instance internationale a pris la décision d’ouvrir une enquête sur les agissements des joueurs argentins à la fin du match.

Gianni Infantino et les membres de la FIFA vont revoir les images et des sanctions pourraient tomber à posteriori à l’encontre des acteurs concernés. En difficulté lors de plusieurs matchs dans cette Coupe du monde, l’Argentine s’en est toujours remis à son caractère hors du commun et à sa résilience pour passer les tours les uns après les autres et se hisser jusqu’en finale. Mais totalement impuissants face à une Espagne bien supérieure, les joueurs de Lionel Scaloni ont laissé éclater leur rage au coup de sifflet final dimanche soir. Des attitudes que l’on ne veut évidemment pas voir et encore moins en finale de Coupe du monde et qui forcent par conséquent la FIFA à agir. Reste maintenant à voir si des sanctions tomberont dans les prochains jours contre les désormais vice-champions du monde.