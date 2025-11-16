OL : John Textor revient et dément être ruiné

John Textor a procédé à des mouvements au sein de Eagle Football Holdings et visiblement l'homme d'affaires américain n'est pas décidé à se ranger des affaires. Au contraire, il a démenti être au bord de la faillite.

L'annonce vendredi par Eagle Football Holdings du départ de trois membres de son conseil d'administration, dont Michele Kang, a fait passer un frisson de peur dans le dos des supporters de l'Olympique Lyonnais. Car la perspective de voir revenir John Textor aux affaires est forcément de nature à inquiéter ceux qui n'ont pas oublié que ce dernier a failli envoyer le club en Ligue 2 ou même pire. Tandis que les spécialistes des finances 2.0 se montrent rassurant sur les réseaux sociaux, John Textor n'a visiblement pas du tout abdiqué concernant sa relation avec le football et donc avec l'OL. S'exprimant dans le podcast Canal do Medeiros , un média brésilien spécialisé dans le football et les finances, l'homme d'affaires américain a tenu à faire taire ceux qui prétendent qu'il est désormais au bord de la banqueroute.

Textor a encore de l'argent, c'est lui qui le dit

Balayant de la main toutes ces rumeurs sur son incapacité à financer ses clubs de football, John Textor a tout démenti d'un bloc. « Je m'excuse si ce commentaire paraît arrogant. Mais on parle de moi comme si j'étais fauché, alors que j'ai remboursé toutes mes dettes entre 2021 et fin 2022. De plus, je suis le principal investisseur d'Eagle. Ceux qui prétendent que je suis sans le sou cherchent simplement à nuire à ma réputation et à semer la panique », a confié celui qui a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Cependant, John Textor oublie d'évoquer ses problèmes avec Iconic, qui réclame le versement de plus de 90 millions de dollars à l'homme d'affaires américain. Une décision de justice est attendue très prochainement dans ce dossier et Textor pourrait cette fois mettre un genou à terre si Iconic a gain de cause.

En attendant, du côté de l'Olympique Lyonnais, on croise les doigts en espérant que plus jamais John Textor ne mettra les pieds au Groupama Stadium. Mais à ce stade, il est impossible de dire si cela sera le cas, et c'est ce qui est inquiétant pour tout le monde.