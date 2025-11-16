OL : John Textor revient et dément être ruiné

Pitié ,pas ce con
Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M
Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅
Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !
Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
