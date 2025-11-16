ICONSPORT_253092_0057 (1)
John Textor

OL : John Textor revient et dément être ruiné

OL16 nov. , 9:40
parClaude Dautel
5
John Textor a procédé à des mouvements au sein de Eagle Football Holdings et visiblement l'homme d'affaires américain n'est pas décidé à se ranger des affaires. Au contraire, il a démenti être au bord de la faillite. 
L'annonce vendredi par Eagle Football Holdings du départ de trois membres de son conseil d'administration, dont Michele Kang, a fait passer un frisson de peur dans le dos des supporters de l'Olympique Lyonnais. Car la perspective de voir revenir John Textor aux affaires est forcément de nature à inquiéter ceux qui n'ont pas oublié que ce dernier a failli envoyer le club en Ligue 2 ou même pire. Tandis que les spécialistes des finances 2.0 se montrent rassurant sur les réseaux sociaux, John Textor n'a visiblement pas du tout abdiqué concernant sa relation avec le football et donc avec l'OL. S'exprimant dans le podcast Canal do Medeiros, un média brésilien spécialisé dans le football et les finances, l'homme d'affaires américain a tenu à faire taire ceux qui prétendent qu'il est désormais au bord de la banqueroute.

Textor a encore de l'argent, c'est lui qui le dit

Balayant de la main toutes ces rumeurs sur son incapacité à financer ses clubs de football, John Textor a tout démenti d'un bloc. « Je m'excuse si ce commentaire paraît arrogant. Mais on parle de moi comme si j'étais fauché, alors que j'ai remboursé toutes mes dettes entre 2021 et fin 2022. De plus, je suis le principal investisseur d'Eagle. Ceux qui prétendent que je suis sans le sou cherchent simplement à nuire à ma réputation et à semer la panique », a confié celui qui a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Cependant, John Textor oublie d'évoquer ses problèmes avec Iconic, qui réclame le versement de plus de 90 millions de dollars à l'homme d'affaires américain. Une décision de justice est attendue très prochainement dans ce dossier et Textor pourrait cette fois mettre un genou à terre si Iconic a gain de cause. 
En attendant, du côté de l'Olympique Lyonnais, on croise les doigts en espérant que plus jamais John Textor ne mettra les pieds au Groupama Stadium. Mais à ce stade, il est impossible de dire si cela sera le cas, et c'est ce qui est inquiétant pour tout le monde.

Lire aussi

OL : L'Equipe accusé d'avoir protégé John TextorOL : L'Equipe accusé d'avoir protégé John Textor
OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle FootballOL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football
OL : Textor n’est plus là, le mercato se compliqueOL : Textor n’est plus là, le mercato se complique
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_159783_0389
PSG

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

ICONSPORT_276526_0266
Ligue 1

L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)

ICONSPORT_235234_0027
OL

« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu

salement insultee laure boulleau contre attaque icon 27022023 27022023 dsc0737 360011
TV

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Fil Info

12:20
Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur
12:00
L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)
12:00
« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu
11:30
Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions
11:00
Cherki déchire cette sale image qui lui colle à la peau
10:40
Azerbaïdjan-France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match gratuitement
10:20
OM : De Zerbi a recadré Aubameyang
10:00
TV : Netflix attaque Canal+ pour la Ligue des champions

Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading