Beye à l’OM, Rennes prend la parole

Le Stade Rennais a décidé d'évoquer frontalement la situation de Habib Beye, son futur ex-coach qui est courtisé par l'Olympique de Marseille ces dernières heures.

A la veille de recevoir le PSG au Roazhon Park, le Stade Rennais aurait aimé être dans de meilleures dispositions. Le club breton vient de montrer la sortie à Habib Beye et ses adjoints en raison de résultats en dents de scie, et surtout d’une ambiance qui devenait intenable dans le vestiaire et au sein du club.

Et ce jeudi, en conférence de presse, le président exécutif du Stade Rennais s’est invité pour évoquer le cas d’Habib Beye. Il n’y aura visiblement pas d’entente à l’amiable sur son licenciement, et une procédure a donc été engagée pour sa mise à pied et son futur licenciement.

Arnaud Pouille clarifie les choses en conf'

« Comme vous le savez, on a communiqué lundi. On a pris la décision ce week-end avec Guillaume Cerutti et Loïc Désiré d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances étaient contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’entamer cette procédure. Ce n’est jamais une situation agréable à vivre, pour personne. Mais les circonstances étaient telles qu’on a été contraints de prendre cette décision. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail », a livré Arnaud Pouille, pour qui ce sont désormais les données juridiques qui vont prendre le relai.