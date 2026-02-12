ICONSPORT_285460_0683

Beye à l’OM, Rennes prend la parole

Rennes12 févr. , 16:22
parGuillaume Conte
Le Stade Rennais a décidé d'évoquer frontalement la situation de Habib Beye, son futur ex-coach qui est courtisé par l'Olympique de Marseille ces dernières heures.
A la veille de recevoir le PSG au Roazhon Park, le Stade Rennais aurait aimé être dans de meilleures dispositions. Le club breton vient de montrer la sortie à Habib Beye et ses adjoints en raison de résultats en dents de scie, et surtout d’une ambiance qui devenait intenable dans le vestiaire et au sein du club.
Et ce jeudi, en conférence de presse, le président exécutif du Stade Rennais s’est invité pour évoquer le cas d’Habib Beye. Il n’y aura visiblement pas d’entente à l’amiable sur son licenciement, et une procédure a donc été engagée pour sa mise à pied et son futur licenciement.

Arnaud Pouille clarifie les choses en conf'

« Comme vous le savez, on a communiqué lundi. On a pris la décision ce week-end avec Guillaume Cerutti et Loïc Désiré d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances étaient contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’entamer cette procédure. Ce n’est jamais une situation agréable à vivre, pour personne. Mais les circonstances étaient telles qu’on a été contraints de prendre cette décision. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détail », a livré Arnaud Pouille, pour qui ce sont désormais les données juridiques qui vont prendre le relai.
Dans les cas de figure d’un limogeage d’entraîneur, chose courante dans le football professionnel, un accord à l’amiable est régulièrement trouvé en fonction des mois de contrats restants. Pour le moment, rien n’a été trouvé entre Habib Beye et le Stade Rennais, et la procédure est donc désormais officiellement en cours. Tant que la notification officielle n’aura pas été faite dans les temps impartis, le Franco-Sénégalais ne sera pas totalement dégagé de son contrat avec le club breton. Pour celui qui est dans le viseur de l’OM, cela peut être un frein à sa signature en Provence. Même si, comme cela se fait régulièrement en Italie et dans certains clubs anglais, la procédure peut revenir à un accord à l’amiable si jamais le technicien concerné trouve un nouveau poste et décide donc de se libérer.

