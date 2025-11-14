OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football

Ecarté de l'Olympique Lyonnais cet été avec les problèmes financiers du club, John Textor a du passer la main à Michele Kang. Les deux américains sont en froid depuis. Ce vendredi, un nouvel épisode a illustré cette opposition féroce.

De nombreux visages ont disparu de l' Olympique Lyonnais cet été. Si les supporters rhodaniens pleurent les départs de Lacazette, Cherki ou Mikautadze, ce n'est pas vraiment le cas de John Textor. Disparu des radars au moment où l'OL était proche d'aller en Ligue 2, l'Américain a été écarté par les autres actionnaires avec Michele Kang pour mener le renversement. La femme d'affaires dirige désormais le club rhodanien, au grand désarroi de Textor qui lui en veut personnellement.

Textor éjecte Michele Kang d'Eagle

« La rupture entre les deux camps est bien consommée », comme l'écrit L'Equipe. Une guerre qui a provoqué du changement chez Eagle Football Holdings ce vendredi. John Textor a changé la composition du conseil d'administration de la structure financière. Michele Kang a été écartée en compagnie de trois autres associés Jean-Pierre Conte, Alexander Bafer et David Horin. Le nom de leurs remplaçants ont été vite communiqués avec les dénommés Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger et Shahrad Tehranchi.