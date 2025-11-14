ICONSPORT_271637_0111

OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football

OL14 nov. , 20:30
parMehdi Lunay
0
Ecarté de l'Olympique Lyonnais cet été avec les problèmes financiers du club, John Textor a du passer la main à Michele Kang. Les deux américains sont en froid depuis. Ce vendredi, un nouvel épisode a illustré cette opposition féroce.
De nombreux visages ont disparu de l'Olympique Lyonnais cet été. Si les supporters rhodaniens pleurent les départs de Lacazette, Cherki ou Mikautadze, ce n'est pas vraiment le cas de John Textor. Disparu des radars au moment où l'OL était proche d'aller en Ligue 2, l'Américain a été écarté par les autres actionnaires avec Michele Kang pour mener le renversement. La femme d'affaires dirige désormais le club rhodanien, au grand désarroi de Textor qui lui en veut personnellement.

Textor éjecte Michele Kang d'Eagle

« La rupture entre les deux camps est bien consommée », comme l'écrit L'Equipe. Une guerre qui a provoqué du changement chez Eagle Football Holdings ce vendredi. John Textor a changé la composition du conseil d'administration de la structure financière. Michele Kang a été écartée en compagnie de trois autres associés Jean-Pierre Conte, Alexander Bafer et David Horin. Le nom de leurs remplaçants ont été vite communiqués avec les dénommés Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger et Shahrad Tehranchi.
Cette révolution n'en est pas vraiment une à l'échelle de l'OL. Eagle Football Holdings s'est transformé en « coquille vide » au sein de la grande structure Eagle selon le quotidien sportif. Michele Kang reste l'actionnaire majoritaire d'Eagle Football Group, où se trouve Eagle Football Holdings, avec un pouvoir décisionnaire total. Cela traduit surtout l'isolement renforcé de John Textor chez Eagle. Ce pourrait être l'ultime coup tenté par l'Américain avant un départ définitif du fonds d'investissement s'il perd son procès contre Iconic au Royaume-Uni dans les prochaines semaines.
0
Derniers commentaires

EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer

L'équipe et ses guignols dont l'incompétence n'a d'égale que leur ignorance dans beaucoup de domaines.

EdF : L'Equipe fusille Cherki et se fait massacrer

Oui il a été vraiement inutile, il s'est cru dans fifa street faut que là on ne marque pas en faisant du freestyle

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Ce serait un véritable renfort .Il a le physique et la capacité de s'integrer dans le systeme L.E. A-t-il envie de venir?

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

Mora oui

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Ta mere a tellement avalez le jus de tes prof pour te payer des heures de cours que la niquel plus aucune faute le narvalo

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

