OL : John Textor vire Michele Kang d'Eagle Football

L'équipe et ses guignols dont l'incompétence n'a d'égale que leur ignorance dans beaucoup de domaines.
Oui il a été vraiement inutile, il s'est cru dans fifa street faut que là on ne marque pas en faisant du freestyle
Ce serait un véritable renfort .Il a le physique et la capacité de s'integrer dans le systeme L.E. A-t-il envie de venir?
Mora oui
Ta mere a tellement avalez le jus de tes prof pour te payer des heures de cours que la niquel plus aucune faute le narvalo
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
L'ancien président de l'OL a nommé quatre nouveaux administrateurs pour remplacer, entre autres, Michele Kang au conseil d'administration d'Eagle Football Holdings. La rupture entre les deux camps est bien consommée. l.lequipe.fr/deQ