L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine

OL12 févr. , 15:30
parCorentin Facy
Matthieu Louis-Jean ne s’en est pas caché il y a quelques jours, l’OL va encore devoir vendre l’été prochain. Au sein du club rhodanien, on espère boucler une grosse vente qui n’impactera pas (trop) la compétitivité de l’équipe.
En comparaison avec l’été dernier, l’Olympique Lyonnais va mieux… sur tous les points. Sportivement, le club rhodanien est de retour au top avec une 1ère place en Europa League, une 3e place en Ligue 1 et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Economiquement aussi, la situation évolue dans le bon sens avec une masse salariale qui a fondu et des grosses ventes il y a six mois. Les supporters rhodaniens peuvent avoir le sourire et envisager le prochain mercato estival avec ambition et optimisme.

30 millions de ventes l'été prochain ?

Néanmoins, il y aura encore des ventes comme l’a fait savoir Matthieu Louis-Jean, désireux de ne pas vendre de rêve aux amoureux de l’OL. « Nous ne sommes pas complètement guéris. Je pense qu’il y aura des objectifs de vente. Ils seront ciblés, ce sera à nous de faire l’arbitrage. Je ne peux pas vous dire le montant exact » a-t-il déclaré sur RMC avant d’évoquer une somme aux alentours de 30 millions d’euros. Les joueurs à forte valeur marchande ne manquent pas à Lyon alors que l’équipe réalise une très belle saison : Niakhaté, Morton, Afonso Moreira ou encore Sulc brillent et ont une belle cote sur le marché des transferts.
Mais comme l’indique TopMercato, les regards se tournent vers Malick Fofana. « En cas de bonne seconde partie de saison, Malick Fofana, dont le prix avait été fixé à 60 M€ par la formation française l’été dernier, pourrait plus que soulager les finances lyonnaises » explique le média, pour qui l’Olympique Lyonnais pourrait faire de la vente de Malick Fofana une priorité pour l’été prochain.

Rien de vraiment étonnant puisque ce départ permettrait à l’OL de renflouer ses caisses sans véritablement perdre en compétitivité puisque le Belge n’a quasiment pas joué de la saison. Surtout, de très gros clubs européens le suivent encore en Premier League mais aussi en Allemagne, où le Bayern Munich est toujours intéressé. La question est maintenant de savoir si Fofana arrivera à revenir au top cette saison et quelle sera sa valeur marchande après une saison qui, quoi qu’il arrive, ne sera pas complète. Ce dossier pourrait en tout cas conditionner une partie du mercato estival de l’OL.
