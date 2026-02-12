Ligue 1+ sort son plan B, les abonnés vont fuir

Devancée par beIN Sports dans la course aux droits TV du Mondial 2026, Ligue 1+ a trouvé d’autres contenus à diffuser pendant l’été pour éviter la fuite de ses abonnés. Mais le plan B de la chaîne risque d’en refroidir plus d’un.

La colère de Nicolas de Tavernost traduit bien la situation de Ligue 1+. Pour la plateforme de la Ligue de Football Professionnel, l’échec concernant l’acquisition des droits TV du Mondial 2026 représente un gros coup dur. Le principal diffuseur du championnat français, privé de sa compétition entre la mi-mai et la mi-août, craint de perdre ses abonnés (1,2 million) durement attirés ces derniers mois. L’idée était donc de leur proposer le tournoi le plus prestigieux au monde afin d’éviter des désabonnements en masse. Le plan n’a finalement pas abouti à cause de beIN Sports et de son patron Nasser Al-Khelaïfi qui ont arraché les droits auprès de la FIFA.

Alors quelle solution pour Ligue 1+ ? Contrairement à Prime Video entre 2021 et 2024, la chaîne de la LFP refuse d’annuler les prélèvements pendant l’été. L’instance, qui avait un temps pensé à décaler les paiements de ses abonnés, ne peut pas se priver de recettes entre deux saisons. Selon L’Equipe, Ligue 1+ va donc imiter son prédécesseur DAZN. Ce dernier avait continué à prélever ses clients en s’appuyant sur la Coupe du monde des clubs pourtant proposée gratuitement. De son côté, la plateforme française va diffuser des matchs de préparation ainsi que des rencontres des tours préliminaires des Coupes d’Europe.

Rappelons que Canal+, diffuseur exclusif des compétitions européennes, ne possède les droits qu’à partir des barrages. Les matchs des précédents tours sont directement vendus par les clubs concernés. Ce sera l’opportunité pour Ligue 1+ d’ajouter quelques rendez-vous au programme estival. Pas sûr que ces affiches plus ou moins séduisantes suffisent pour rassurer les abonnés qui devront en plus accepter de payer 19,99 euros (au lieu de 14,99 euros) par mois la saison prochaine, lorsque la LFP aura récupéré le match par journée actuellement diffusé par beIN Sports.