ICONSPORT_272230_0572
L'équipe de Ligue1+ : Guillaume Hoarau, Marina Lorenzo, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou

Ligue 1+ sort son plan B, les abonnés vont fuir

TV12 févr. , 16:00
parEric Bethsy
7
Devancée par beIN Sports dans la course aux droits TV du Mondial 2026, Ligue 1+ a trouvé d’autres contenus à diffuser pendant l’été pour éviter la fuite de ses abonnés. Mais le plan B de la chaîne risque d’en refroidir plus d’un.
La colère de Nicolas de Tavernost traduit bien la situation de Ligue 1+. Pour la plateforme de la Ligue de Football Professionnel, l’échec concernant l’acquisition des droits TV du Mondial 2026 représente un gros coup dur. Le principal diffuseur du championnat français, privé de sa compétition entre la mi-mai et la mi-août, craint de perdre ses abonnés (1,2 million) durement attirés ces derniers mois. L’idée était donc de leur proposer le tournoi le plus prestigieux au monde afin d’éviter des désabonnements en masse. Le plan n’a finalement pas abouti à cause de beIN Sports et de son patron Nasser Al-Khelaïfi qui ont arraché les droits auprès de la FIFA.

Lire aussi

TV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmesTV : BeIN Sports met 60 ME, la LFP en larmes
Alors quelle solution pour Ligue 1+ ? Contrairement à Prime Video entre 2021 et 2024, la chaîne de la LFP refuse d’annuler les prélèvements pendant l’été. L’instance, qui avait un temps pensé à décaler les paiements de ses abonnés, ne peut pas se priver de recettes entre deux saisons. Selon L’Equipe, Ligue 1+ va donc imiter son prédécesseur DAZN. Ce dernier avait continué à prélever ses clients en s’appuyant sur la Coupe du monde des clubs pourtant proposée gratuitement. De son côté, la plateforme française va diffuser des matchs de préparation ainsi que des rencontres des tours préliminaires des Coupes d’Europe.
Rappelons que Canal+, diffuseur exclusif des compétitions européennes, ne possède les droits qu’à partir des barrages. Les matchs des précédents tours sont directement vendus par les clubs concernés. Ce sera l’opportunité pour Ligue 1+ d’ajouter quelques rendez-vous au programme estival. Pas sûr que ces affiches plus ou moins séduisantes suffisent pour rassurer les abonnés qui devront en plus accepter de payer 19,99 euros (au lieu de 14,99 euros) par mois la saison prochaine, lorsque la LFP aura récupéré le match par journée actuellement diffusé par beIN Sports.
7
Derniers commentaires

OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

Tu insultes à distance de sécurité. Je mets ceci sur le compte de ton agacement actuel vis à vis de l'actualité de ton club, allez va.

L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine

Si il pouvait nous aider à gagner la C2

PSG : Balerdi en a rajouté, Vitinha est innocenté

Vitinha retient son geste, on le voit retirer son pied dans le souci de ne pas blesser Balerdi.

OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

ferme la, faux africain de banlieue

L'OL doit vendre et met un joueur en vitrine

Enfin la CM peut rapporter gros à l'OL avec Niakhaté , possible Mangala et Fofana ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

