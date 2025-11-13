OL : Textor n’est plus là, le mercato se complique

Toujours limité sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais va tenter de réaliser de bonnes affaires au mercato hivernal. En plus de la piste menant à Endrick, le club rhodanien se verrait bien piocher dans l’effectif de Botafogo. Mais la mise à l’écart de John Textor a changé les relations entre les deux écuries d’Eagle Football.

Financièrement, ça ne va pas super bien », a reconnu le dirigeant au micro de Ligue 1+. Une fois de plus, le club rhodanien va donc tenter de recruter malin. Michael Gerlinger s’est montré transparent. Avant le coup d’envoi du choc face au Paris Saint-Germain (défaite 2-3) dimanche, le directeur général de l’Olympique Lyonnais a fait un aveu sur la situation économique. «», a reconnu le dirigeant au micro de Ligue 1+. Une fois de plus, le club rhodanien va donc tenter de recruter malin.

On sait que la direction souhaite conclure le prêt de l’attaquant brésilien Endrick avec le Real Madrid. Et dans le même temps, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à plusieurs joueurs de Botafogo, nous apprend Globo. Nos confrères ne révèlent pas l’identité des éléments convoités. Mais la tâche s’annonce compliquée après la mise à l’écart de John Textor. Sans surprise, la relation entre Lyon et Botafogo n’est plus aussi fluide depuis que l’Américain a été éjecté de la présidence des Gones. En tant qu’actionnaire des deux équipes, l’homme d’affaires facilitait les opérations entre elles. Mais cette passerelle n’existe plus et des tensions sont apparues ces derniers mois.

Pour rappel, Botafogo estime que l’Olympique Lyonnais lui doit 45 millions d’euros suite à des prêts d’argent. De son côté, le pensionnaire de Ligue 1 ne tient pas la même version. Quoi qu’il en soit, le club basé à Rio ne considère plus les Gones comme des partenaires même s’ils font toujours partie de la même holding Eagle Football. Botafogo ne fera donc aucun cadeau à l’Olympique Lyonnais dans d’éventuelles discussions pour un transfert. C’est même tout le contraire ! A choisir, les Brésiliens privilégient des négociations avec des clubs en meilleure situation financière.