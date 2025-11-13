ICONSPORT_265299_0015
John Textor

OL : Textor n’est plus là, le mercato se complique

OL13 nov. , 10:20
parEric Bethsy
0
Toujours limité sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais va tenter de réaliser de bonnes affaires au mercato hivernal. En plus de la piste menant à Endrick, le club rhodanien se verrait bien piocher dans l’effectif de Botafogo. Mais la mise à l’écart de John Textor a changé les relations entre les deux écuries d’Eagle Football.
Michael Gerlinger s’est montré transparent. Avant le coup d’envoi du choc face au Paris Saint-Germain (défaite 2-3) dimanche, le directeur général de l’Olympique Lyonnais a fait un aveu sur la situation économique. « Financièrement, ça ne va pas super bien », a reconnu le dirigeant au micro de Ligue 1+. Une fois de plus, le club rhodanien va donc tenter de recruter malin.
On sait que la direction souhaite conclure le prêt de l’attaquant brésilien Endrick avec le Real Madrid. Et dans le même temps, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à plusieurs joueurs de Botafogo, nous apprend Globo. Nos confrères ne révèlent pas l’identité des éléments convoités. Mais la tâche s’annonce compliquée après la mise à l’écart de John Textor. Sans surprise, la relation entre Lyon et Botafogo n’est plus aussi fluide depuis que l’Américain a été éjecté de la présidence des Gones. En tant qu’actionnaire des deux équipes, l’homme d’affaires facilitait les opérations entre elles. Mais cette passerelle n’existe plus et des tensions sont apparues ces derniers mois.
Pour rappel, Botafogo estime que l’Olympique Lyonnais lui doit 45 millions d’euros suite à des prêts d’argent. De son côté, le pensionnaire de Ligue 1 ne tient pas la même version. Quoi qu’il en soit, le club basé à Rio ne considère plus les Gones comme des partenaires même s’ils font toujours partie de la même holding Eagle Football. Botafogo ne fera donc aucun cadeau à l’Olympique Lyonnais dans d’éventuelles discussions pour un transfert. C’est même tout le contraire ! A choisir, les Brésiliens privilégient des négociations avec des clubs en meilleure situation financière.
0
Derniers commentaires

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

ne pas le faire jouer un match je n'appelle pas ça de l'anticipation. Employer des joueurs internationaux une année de cdm doit être vu dès le mercato, d'autant plus que ton club milite pour l'alourdissement des calendriers.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading