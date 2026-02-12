ICONSPORT_281343_0150

Le PSG signe un chèque ahurissant pour Baleba

PSG12 févr. , 15:00
parCorentin Facy
1
Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival, le PSG apprécie le profil de Carlos Baleba. Mais l’international camerounais de Brighton vaut très cher.
Très satisfait des performances de Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain envisage tout de même de recruter au milieu de terrain l’été prochain. D’abord car l’avenir de Fabian Ruiz est incertain, le contrat de l’Espagnol expirant en juin 2027. Mais aussi car Luis Enrique aimerait disposer de plus de solutions dans ce secteur de jeu avec notamment l’apport d’un élément plus physique et plus défensif.

Baleba vers le PSG pour un prix colossal ?

Un nom sort du lot depuis plusieurs semaines, celui de Carlos Baleba. Le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup l’international camerounais de Brighton passé par Lille et que Luis Campos connaît bien. Vendu par le LOSC en 2023 pour 27 millions d’euros, Carlos Baleba s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste et cela n’a pas échappé au PSG ainsi qu’au Bayern Munich, à Manchester United ou encore à Liverpool, qui ont également manifesté leur intérêt.
Ces dernières heures, la somme de 60 millions d’euros était évoquée pour un éventuel transfert de Carlos Baleba. Le site Fichajes nous apprend qu’il faudra grimper bien au-delà pour convaincre Brighton de lâcher son taulier du milieu de terrain. Le média espagnol explique que le Paris SG serait prêt à monter jusqu’à la barre symbolique des 100 millions d’euros pour s’offrir le joueur de 22 ans. Luis Campos estime que ce renfort pourrait offrir de nombreuses possibilités à Luis Enrique avec un milieu de terrain au profil inexistant dans l’effectif actuel du PSG, raison pour laquelle le champion d’Europe en titre est prêt à faire sauter la banque dans ce dossier.

Si le Paris SG venait à passer à l’offensive pour s’offrir Carlos Baleba, cela signifierait certainement l’abandon de la piste Ayyoub Bouaddi, courtisé de longue date par le club de la capitale et qui évolue dans le même secteur de jeu. Reste maintenant à voir comment ce dossier très onéreux va évoluer et quel sera l’avis de Carlos Baleba sur la question puisque le joueur né à Douala pourrait privilégier un transfert dans un gros club anglais plutôt qu’un retour en Ligue 1.
1
