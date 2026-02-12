OM : Dragué en Italie, Medhi Benatia menace de partir

Tout proche de partir de l'OM cette semaine, Medhi Benatia a accepté de se replonger dans le quotidien du club provençal. Pour combien de temps ?

Semaine folle à l’Olympique de Marseille, qui a perdu son entraineur principal dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la foulée de cette annonce, Medhi Benatia a posé sa démission, refusée par Frank McCourt et Pablo Longoria. Le directeur sportif de l’OM n’a jamais caché qu’il était très proche de ses dirigeants mais aussi de Roberto De Zerbi. Il misait beaucoup sur ce trio pour faire enfin de l’OM un club respecté en Europe, et capable de se projeter à haut niveau sur le long terme.

Benatia fatigué par la situation à l'OM

La situation est totalement inversée désormais, avec une institution en crise, des supporters qui semblent faire la pluie et le beau temps, des joueurs non concernés et des résultats irréguliers, voire catastrophiques contre Bruges et le PSG. Benatia n’a pas caché son ras le bol, estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour bien travailler avec cette ambiance sulfureuse.

Mais sa démission a été refusée, et le Marocain s’est remis au travail pour trouver le futur entraineur de l’OM. Tout en pensant déjà à son avenir de l’autre côté des Alpes. L’ancien joueur de la Juventus Turin possède de nombreux courtisans en Serie A, et cette issue ne serait pas pour lui déplaire. C’est ce que révèle le journaliste Sacha Tavolieri ce jeudi, relançant les rumeurs d’un dirigeant prêt à jeter l’éponge en fin de saison.

« L’hypothèse d’un OM sans Medhi Benatia existe… Fatigué par la situation actuelle, le directeur sportif n’exclut pas un départ en fin de saison si le sportif ne se redresse pas à l’OM. Benatia attire en Serie A où son travail et son expérience sont plébiscités », a livré le journaliste belge, pour qui le directeur sportif pourrait donc faire ses valises. La raison évoquée reste floue, avec des résultats sportifs qui ne seraient pas satisfaisants pour le faire rester. Une qualification en Ligue des Champions suffirait-elle à faire rester Medhi Benatia, qui a déjà évoqué, publiquement ou en privé, à de nombreuses reprises son possible départ.