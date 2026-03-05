Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain, Vitinha a mis les choses au clair. Pas question pour le milieu de terrain portugais du PSG de faire ses valises à la fin de la saison.

Troisième au Ballon d’Or et actuellement considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde, Vitinha est logiquement un joueur courtisé. L’ancienne star du FC Porto est notamment la cible de Florentino Pérez au Real Madrid. Le club merengue souhaite se renforcer dans l’entrejeu et a flashé sur Vitinha afin d’en faire le successeur de Toni Kroos et de Luka Modric. La presse espagnole s’est voulue très insistante sur ce dossier, affirmant même à quelques reprises que le vice-champion d’Espagne en titre était prêt à proposer plus de 100 millions d’euros pour arracher au PSG son métronome du milieu de terrain.

Luis Enrique et Luis Campos seront ravis de voir que Vitinha n’envisage pas du tout un départ vers le Real Madrid, comme le Portugais l’a confirmé lui-même dans un entretien accordé au média portugais Canal11. « Ce serait une bêtise de partir » juge Vitinha avant de poursuivre. « Je ne pense pas que ce soit le mieux pour moi en ce moment. Je me sens super bien ici au PSG. J’ai l’impression que les gens ici m’aiment beaucoup et je pense que j’ai réussi à mériter cette affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable » a fait savoir Vitinha, mettant un terme aux rumeurs concernant son potentiel départ.

Vitinha dit non au Real et à l'Arabie Saoudite

Et si l’Arabie Saoudite se positionnait, le joueur du PSG n’envisagerait pas davantage de faire ses valises. « Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux » a conclu le joueur passé par le FC Porto. Une déclaration d’amour au Paris Saint-Germain et une mentalité qui plairont beaucoup aux supporters ainsi qu’aux dirigeants parisiens. Et qui renforceront à coup sûr le statut de leader du vestiaire acquis au fil des années par Vitinha au Paris Saint-Germain.