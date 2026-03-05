Quatre joueurs sauvent l’OL du fiasco avec Endrick

Prêté par le Real Madrid en janvier, Endrick s’est adapté sans faire de bruit au sein du vestiaire de l’OL. Les premiers pas du Brésilien sont studieux et le club rhodanien le doit en partie aux tauliers de l’effectif.

Endrick et l’Olympique Lyonnais, le mariage est pour l’instant parfait . Arrivé en provenance du Real Madrid en janvier dernier, l’attaquant brésilien de 19 ans s’est adapté à la vitesse de l’éclair, inscrivant rapidement de nombreux buts (5 toutes compétitions confondues). Moins en vue à Strasbourg, avec une attitude qui pouvait aussi laisser à désirer sur le plan défensif, l’ancien joueur de Palmeiras s’est repris à Marseille avec une prestation XXL et deux passes décisives à la clé.

A l’OL, certains pouvaient craindre en voyant débarquer une star telle qu’Endrick un joueur à l’ego surdimensionné qui aurait pu poser quelques soucis dans le vestiaire. Ce n’est finalement pas le cas et l’Olympique Lyonnais le doit en partie aux tauliers de son effectif selon Sonny Anderson, interrogé sur Endrick par Le Parisien.

« Son statut de star ne pouvait-il pas déséquilibrer le vestiaire ? Non, ça aurait pu être un danger s’il était arrivé dans un groupe où ça ne marchait pas, avec des joueurs moyens. Mais il y a quand même à Lyon des joueurs qui ont du talent : Morton, Tagliafico, Tolisso, Niakhaté… Il y a des joueurs d’expérience, capables de le cadrer » analyse l’ancien buteur de l’OL avant de poursuivre. « Et surtout, Endrick a le bon état d’esprit. Il est venu pour une réussite collective et la sienne, parce que c’est un attaquant. S’il a la réussite, l’équipe aussi en profitera » juge le consultant de BeInSports, puis de conclure.

« Il arrive avec un statut parce qu’il est international brésilien et qu’il a une Coupe du monde en ligne de mire, mais dans le vestiaire, il n’est pas perçu comme une star. Et lui non plus ne se comporte pas comme tel » estime Sonny Anderson, révélant les secrets de la réussite d’Endrick à l’OL. Le club rhodanien espère désormais que la love-story avec le Brésilien va se poursuivre jusqu’à la fin de la saison. Et que cela permettra aux Gones d’arracher une qualification pour la Ligue des Champions.