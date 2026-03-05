Bradé pour 10 ME, il vaut une fortune et fait rager l'OM

Bradé par l’Olympique de Marseille à Sassuolo pour 10 millions d’euros, Ismaël Koné réalise une superbe saison à Sassuolo. Au point d’être courtisé par l’Inter Milan et de voir sa valeur marchande exploser.

Recruté par l’OM à Watford en juillet 2024 pour 12 millions d’euros, Ismaël Koné n’aura finalement joué que six mois dans la cité phocéenne. L’international canadien n’a jamais trouvé grâce aux yeux de Roberto De Zerbi et a été prêté à Rennes lors de la seconde partie de saison 2024-2025 avant de filer à Sassuolo l’été dernier. D’abord prêté, le Canadien a finalement été acheté définitivement par le club de Série A cet hiver pour 10 millions d’euros.

Le genre de transfert habituel à l’OM, où l’on se débarrasse très vite des joueurs en situation d’échec (Wahi, Brassier, etc). Mais dans le cas d’Ismaël Koné, Medhi Benatia pourrait regretter son manque de patience selon les informations du site Linterista. Le média rapporte qu’un cador européen est déjà sur les traces de l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine : l’Inter Milan.

Les Nerazzurri sont très friands des joueurs qui brillent dans le championnat italien et c’est clairement le cas d’Ismaël Koné depuis le début de la saison. Preuve que l’intérêt de l’Inter Milan est réel, le vice-champion d’Europe en titre a envoyé plusieurs de ses scouts pour voir des matchs de Sassuolo sur place ces dernières semaines. L’intérêt milanais est donc « plus intense que jamais » selon le média, qui affirme que l’Inter pourrait se positionner dans les mois à venir pour recruter Ismaël Koné.

Ismaël Koné bientôt à l'Inter ?

On imagine qu’en cas de proposition de l’Inter, Sassuolo parviendra à réaliser une jolie plus-value avec le Canadien, six mois seulement après l’avoir recruté pour à peine plus de 10 millions d’euros bonus compris. Un gros transfert européen qui risque de donner de forts regrets à l’Olympique de Marseille, qui n’a clairement pas fait preuve de patience avec un joueur dont le caractère n’était pas compatible avec celui de Roberto De Zerbi en Provence l’an passé.