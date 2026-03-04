ICONSPORT_311320_0055
Endrick

OL : A Marseille, Endrick a changé les plans de Lens

OL04 mars , 18:30
parEric Bethsy
1
Connu pour ses exploits personnels, Endrick a montré une autre facette de son jeu à Marseille (défaite 3-2) dimanche dernier. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais fait désormais preuve d’altruisme, une évolution à prendre en compte pour le Racing Club de Lens, futur adversaire des Gones en Coupe de France.
L’Olympique Lyonnais ne peut évidemment pas se réjouir de sa défaite au Vélodrome. Il n’empêche que Paulo Fonseca n’a pas seulement tiré des enseignements négatifs. « Ce match va tout de même apporter de la confiance au groupe », a positivé l’entraîneur rhodanien, que l’on imagine satisfait de la réaction d’Endrick. Après une performance ratée à Strasbourg, l’attaquant prêté par le Real Madrid s’est bien repris. Le Brésilien s’est distingué tout au long de l'Olympico, mais pas forcément dans son registre habituel.
Ses exploits personnels ont laissé place à de l’altruisme dans la zone de vérité, d’où ses deux passes décisives et celles qui auraient pu le devenir. On peut dire qu’Endrick élargit sa palette, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ses futurs adversaires, à commencer par le Racing Club de Lens de Pierre Sage. « Il leur apporte une solution supplémentaire dans la profondeur, a commenté l’entraîneur des Sang et Or. Parce qu'au vu des absences qu'ils ont, c'est un déficit qu'il fallait combler, et je pense que le recrutement d'Endrick était opportun sur ce plan-là. »

Un autre Endrick

« Je trouve que dans son match contre Marseille, il a apporté quelque chose de supplémentaire à tout ce qu'il avait montré jusqu'à maintenant, c'est le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres, de s'inscrire dans le jeu collectif, où avant il faisait souvent les différences individuellement. Du coup cela en fait encore un autre joueur, donc il va être de plus en plus dur à maîtriser, notamment s'il s'ouvre aux opportunités collectives et saisit celles qui s'ouvrent uniquement à lui », a prévenu l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais avant le quart de finale de Coupe de France entre les deux équipes jeudi.

Coupe de France

05 mars 2026 à 21:10
Olympique Lyonnais
21:10
Lens
1
Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

En tout cas ce jour là il a ete au contact..un pacifiste par en courant face a une horde agressive..ou du moins il ne fait pas front jusqu'à en venir au contact... quentin ce jour là avec son groupe nest pas venu la fleur au fusil dans un but pacifiste et d'apaisement.. triste pour lui parceque je souhaite pas la mort a mon pire ennemie malgré ses opinions nauséabondes ( en meme temps jai pas d'ennemis ) Mais ce jour la il aurait du rester tranquille a la maison et ne pas aller perturber d'autre militant tout aussi violent que lui

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Si Barcola s'en va vraiment et suivant l'état de Dembélé va y avoir un gros trou déjà qu'on est léger en ce moment.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

25 piges les croisés...il en reviendra a /26 et le temps de retrouver un niveau potable quasi 27 . Cher pour un mec à qui il restera au mieux 2 ans à un top niveau. On a besoin d'un mec qui sera très bon de suite et pour plusieurs années.

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

Bon en tout cas il aura injecter beaucoup d’argent dans le club. Merci Mr MC Court. Maintenant je vous souhaite de vendre le club avec le meilleur bénéfice...

L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG

Après vous n'avez pas été epargné pr les blessures cette saison hein...Mais ce qui est bien c'est que l'infirmerie se vide au bon moment pour vous

