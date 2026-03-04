OL : A Marseille, Endrick a changé les plans de Lens

Connu pour ses exploits personnels, Endrick a montré une autre facette de son jeu à Marseille (défaite 3-2) dimanche dernier. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais fait désormais preuve d’altruisme, une évolution à prendre en compte pour le Racing Club de Lens, futur adversaire des Gones en Coupe de France.

Ce match va tout de même apporter de la confiance au groupe », a positivé l’entraîneur rhodanien, que l’on imagine satisfait de la réaction d’Endrick. Après une performance ratée à Strasbourg, l’attaquant prêté par le Real Madrid s’est bien repris. Le Brésilien s’est distingué tout au long de l'Olympico, mais pas forcément dans son registre habituel. L’Olympique Lyonnais ne peut évidemment pas se réjouir de sa défaite au Vélodrome. Il n’empêche que Paulo Fonseca n’a pas seulement tiré des enseignements négatifs. «», a positivé l’entraîneur rhodanien, que l’on imagine satisfait de la réaction d’Endrick. Après une performance ratée à Strasbourg, l’attaquant prêté par le Real Madrid s’est bien repris. Le Brésilien s’est distingué tout au long de l'Olympico, mais pas forcément dans son registre habituel.

Ses exploits personnels ont laissé place à de l’altruisme dans la zone de vérité, d’où ses deux passes décisives et celles qui auraient pu le devenir. On peut dire qu’Endrick élargit sa palette, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ses futurs adversaires, à commencer par le Racing Club de Lens de Pierre Sage. « Il leur apporte une solution supplémentaire dans la profondeur, a commenté l’entraîneur des Sang et Or. Parce qu'au vu des absences qu'ils ont, c'est un déficit qu'il fallait combler, et je pense que le recrutement d'Endrick était opportun sur ce plan-là. »

Un autre Endrick

« Je trouve que dans son match contre Marseille, il a apporté quelque chose de supplémentaire à tout ce qu'il avait montré jusqu'à maintenant, c'est le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres, de s'inscrire dans le jeu collectif, où avant il faisait souvent les différences individuellement. Du coup cela en fait encore un autre joueur, donc il va être de plus en plus dur à maîtriser, notamment s'il s'ouvre aux opportunités collectives et saisit celles qui s'ouvrent uniquement à lui », a prévenu l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais avant le quart de finale de Coupe de France entre les deux équipes jeudi.