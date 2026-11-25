Malick Fofana a quitté les rangs de l'OL en toute fin de mercato estival pour rejoindre Sunderland. Mais l'aventure anglaise du Belge tourne assez mal.

L' OL a dû se séparer de pas mal de joueurs importants ces derniers temps. Les finances lyonnaises sont dans le rouge et la DNCG veille au grain. Les Gones devront d'ailleurs encore céder certains joueurs cet hiver afin de renflouer leurs caisses. L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait notamment dû dire au revoir à Malick Fofana. Le Belge a rejoint les rangs de Sunderland contre un chèque de près de 30 millions d'euros. Le jeune crack avait pour ambition de faire son trou en Premier League . Mais force est de constater que Malick Fofana peine à tirer son épingle du jeu au sein d'une équipe où la concurrence fait rage.

Fofana en perdition en Premier League ?

Depuis le début de la saison avec Sunderland, Fofana a pris part à 11 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit un seul but. Un bilan famélique au regard des attentes placées en lui. Du côté des fans de l'OL, on s'étonne d'ailleurs de la dynamique actuelle du natif d'Alost. Sur X, plusieurs commentaires ont notamment été publiés ces dernières heures :

« Échec total dans une équipe en difficulté (pas rassurant). Savoir s'entourer, ça aide. J'ai jamais compris ce choix car pour moi il a un déficit physique important pour la PL, qu'on voyait déjà à son retour de blessure à l'OL dans les duels surtout. J'espère qu'il va rebondir » ; « On va le récup à 5 M cet été en vrai, j'dis pas non » ; « Il joue presque jamais, ça cire le banc » ; « Je l’ai vu jouer en Europa League à chaque fois, désastreux » ou encore « Il joue pas, il stat pas, c'est atroce pour lui, ses agents ont ruiné sa carrière ».

L'OL possède un pourcentage à la revente sur Fofana et la situation du joueur belge ne fait pas les affaires de son ancienne écurie. Il a encore du temps pour monter en puissance mais la Premier League ne pardonne pas pour un jeune joueur qui était pourtant bien installé chez les Gones avant son départ outre-Manche.