Florian Thauvin n’a guère apprécié la performance du RC Lens sur la pelouse de Leipzig ce mardi (3-1) et le capitaine des Sang et Or l’a fait savoir au travers d’une réaction lunaire sur Canal+.

Le début de saison du Racing Club de Lens n’est pas de tout repos pour les joueurs et l’interview de Florian Thauvin sur Canal+ après la défaite à Leipzig en atteste. Au micro de Dominique Armand, l’ancien Marseillais n’avait pas du tout l’intention de s’éterniser, c’est le moins que l’on puisse dire. Le capitaine lensois a expédié sa réaction en moins de dix secondes, faisant preuve d’un dépit total après la nouvelle défaite de Lens, qui ne compte que trois points en cinq journées de Ligue des Champions

« Ouais, agacé. Je suis fatigué. Très compliqué, depuis le début de la saison. Merci » a simplement glissé Florian Thauvin, le visage marqué et visiblement très affecté par les mauvais résultats du RC Lens ainsi que par les nombreuses secousses internes avec déjà trois entraîneurs passés sur le banc en six mois. Une réaction qui a en tout cas étonné Dominique Armand, lequel a tenté comme il le pouvait de relancer Florian Thauvin après chaque brève réponse… en vain.