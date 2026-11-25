13e de la phase régulière, l’OL reçoit les Norvégiens de Lillestrom ce jeudi en Europa League dans un Groupama Stadium qui peine terriblement à faire le plein.

Avec deux victoires, un match nul et une défaite au compteur, l’Olympique Lyonnais est plutôt dans une bonne position en Europa League. L’équipe de Carlos Vicens se situe à la 13e place après 4 journées, de quoi envisager une qualification sans trop trembler parmi les barragistes. Une ambition à confirmer ce jeudi à l’occasion de la réception de Lillestrom . Les Norvégiens sont nettement plus en difficulté que l’OL dans cette compétition avec un petit point récolté jusqu’à présent. Sur le papier, l’affiche n’est pas très glamour et cela se confirme au niveau des ventes de tickets.

Le compte spécialisé @StadeOLHD sur X confirme que le club rhodanien peine terrible à faire décoller les ventes d’un Groupama Stadium qui pourrait avoir du mal à dépasser les 35.000 spectateurs sur les 60.000 places de l’enceinte de Décines. « Il reste 11.200 places grand public en vente sur la billetterie. Pas de soustraction hâtive (44700 - 11200 ≠ places vendues) : des places peuvent être disponibles dans d'autres catégories: abonnés, voisins, MyOL, salons/loges, places bloquées, etc » explique le compte X.

Moins de 35.000 spectateurs attendus ?

Les chiffres donnés par le compte spécialisé confirment que la capacité maximale du stade pour cette rencontre sera de 44.700 places puisque plusieurs anneaux supérieurs du stade seront fermés, l’OL sachant pertinemment qu’il ne fera pas un guichets fermés sur ce match. Reste à espérer pour les troupes de Carlos Vicens que de nombreux supporters se laisseront tenter dans les ultimes instants afin de garnir au maximum le stade et ainsi pousser les coéquipiers de Corentin Tolisso vers une troisième victoire cette saison en Europa League.