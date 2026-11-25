La nouvelle défaite du RC Lens, ce mardi sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), ne fait pas les affaires de la France à l’indice UEFA.

L’indice UEFA de la France peine terriblement à décoller en 2026-2027. En dehors du Paris Saint-Germain, qui réalise pour l’instant un parcours sans faute, les clubs de Ligue 1 engagés en Ligue des Champions rencontrent de grosses difficultés. Cela s’est malheureusement confirmé mardi avec la nouvelle défaite du RC Lens sur la pelouse des Allemands du RB Leipzig (3-1). Une défaite qui plonge la France dans une situation très inconfortable au ranking UEFA de la saison 2026-2027.

Et pour preuve, sur la saison actuelle, la Ligue 1 n’est que 10e avec 7.214 points derrière les Pays-Bas, la Norvège, l’Italie ou encore la Turquie et la Belgique. Un classement inquiétant car le ranking UEFA est calculé sur la moyenne des cinq dernières saisons. La France est toujours cinquième mais l’avance sur le Portugal et la Belgique pourrait bien fondre à ce rythme. La Ligue 1 compte 72.296 points contre 69.550 pour le Portugal et 64.050 pour la Belgique. L’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne sont loin devant.

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Pour les clubs français, il va devenir urgent de venir en aide au Paris Saint-Germain et de ramener davantage de points UEFA. Lille est prévenu, même si la tâche des Nordistes s’annonce très compliquée ce mercredi avec la réception du Bayern, qui sera un adversaire redoutable malgré les absences d’Harry Kane ou encore de Michael Olise. Charge aussi aux clubs français engagés en Europa League (OM, OL, Rennes) et en Conférence League (Monaco) de faire le plein de points cette semaine pour donner un peu d’air à la France.