Indice UEFA : Lens précipite la France dans le ravin
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N'importe quoi. A coté de la plaque Acherchour.
Ce n'est pas parce que tu es inculte qu'il faut retirer ce qui appartient à ces clubs. Ce sont des historiques qui ont eu une importance bien plus grande que le PFC dans l'histoire moderne du foot. 46 ans sans ligue1 (ou D1) pour un club fondé en 1972. 7 saisons en tout quand Brest en a 22 et Lens 66. C'est sûr le PFC est un club historique, mdr. Ce tocard!!! Et il me parle de la LDC... Quand on parle du PFC... Tu es hors sujet, comme ton pote simplet. Vous faites la paire.
Bla... bla... bla...
Très drôle, en plus de dire des conneries tu veux partir sur un terrain sur lequel tu as perdu d'avance. C:/remi est ton exemple?
Ils se pensent encore en 93. Prospecte du côté de l'Inde ou la Mongolie
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15