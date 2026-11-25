Dans une situation financière toujours très fragile, l’OL espère alléger sa masse salariale l’été prochain. Quatre départs ne font déjà plus aucun doute.

Très actif l’été dernier pour renouveler une partie de son effectif, l’Olympique Lyonnais s’apprête à passer un mercato hivernal plus calme. Dans six mois en revanche, nul doute que Matthieu Louis-Jean sera de nouveau au travail pour améliorer l’équipe de Carlos Vicens, tout en prenant le soin de continuer les énormes efforts du club sur la masse salariale. Dans cette optique, quatre départs ne font déjà plus aucun doute à horizon 2027 selon le média Lyon Foot. Le premier n’est autre que celui de Nicolas Tagliafico. L’international argentin n’a plus que six mois de contrat et son départ est déjà acté.

La seule question est de savoir si le champion du monde 2018 quittera le Rhône dès le mois de janvier ou s’il partira libre en juin prochain. L’Atlético de Madrid était très intéressé l’été dernier et plusieurs clubs argentin dont River Plate sont sur les rangs. Deux autres départs très préjudiciables sont eux aussi actés, ceux de Loïs Openda et de Zachary Athekame. L’attaquant de la Juventus Turin et le latéral droit de l’AC Milan ne sont que prêtés sans option d’achat et les voir rester à l’OL relèverait quasiment du miracle.

Milan a déjà fait savoir que Zachary Athekame fera partie de l’équipe en 2027-2028. Quant à Loïs Openda, il existe davantage d’espoir de le conserver puisque la Juventus Turin ne compte plus sur lui. Mais sa valeur marchande est supérieure à 30 millions d’euros et son salaire est colossal. Il sera par conséquent difficile pour l’OL de trouver une solution pour le garder une saison de plus. Enfin, le quatrième départ qui ne fait plus aucun doute est celui de Paul Akouokou.

Le milieu de terrain a totalement disparu de la circulation depuis un long moment et à l’instar de Nicolas Tagliafico, son contrat qui expire en juin 2027 ne sera pas prolongé. Ces quatre départs vont permettre à l’OL de faire de grosses économies sur la masse salariale. Charge maintenant à Matthieu Louis-Jean de les compenser de façon intelligente, comme le directeur sportif lyonnais sait si bien le faire depuis près de deux ans maintenant dans le Rhône.