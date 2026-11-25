Un temps évoquée, l’entrée au capital de l’EA Guingamp de Cyril Hanouna ne se concrétisera pas. Le rendez-vous prévu en fin de semaine entre l’animateur et les actionnaires du club breton a été annulé.

Cyril Hanouna propriétaire de l’En Avant Guingamp, l’incroyable scénario n’était pas si loin de voir le jour. Un rendez-vous avait même été calé de manière officielle entre l’animateur de W9 et les actionnaires du club breton ce vendredi. Dans un communiqué officiel publié mardi, l’EAG a finalement annoncé faire machine-arrière. D’autres options sont privilégiées et selon Le Télégramme, l’avis des supporters et de certains actionnaires du club a pesé très lourd dans cette décision d’abandonner les discussions avec Cyril Hanouna

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Dave Appadoo en a dit davantage sur les raisons de ce mariage avorté. Selon le journaliste, les idées politiques de l’animateur ont constitué un frein trop important aux yeux des actionnaires et des supporters de l’En Avant Guingamp, raison pour laquelle les discussions sont précipitamment tombées à l’eau.

« On passe notre temps à dire que les clubs n’ont pas d’âme et pas d’identité. Là on a des supporters historiques qui revendiquent que ce club, qu’on le veuille ou non, a une tradition de gauche. Cyril Hanouna n’est pas juste une star du PAF mais une personnalité qui a un spectre politique très différent du leur. Il n’y a pas de jugement là-dedans, c’est juste un fait. Eux ils peuvent trouver que cela vient entacher ce qu’ils veulent être et je trouve ça bien qu’il y ait encore une identité qui s’affirme et qui ne se monnaie pas » a détaillé le journaliste de L'Equipe du Soir avant de conclure.

« La question n’est pas de prendre forcément un actionnaire de gauche. Mais c’est de ne pas prendre quelqu’un qui est une figure médiatique qui prend des positions plus à droite qu’à droite. Les supporters ont le droit de ne pas se sentir en adéquation avec ça » a justifié Dave Appadoo. Chacun sera d’accord ou non avec la position des supporters de l’EAG mais voilà en tout cas la raison de la volte-face du club breton en ce qui concerne une potentielle collaboration avec Cyril Hanouna, lequel n’entrera donc pas au capital du club breton.