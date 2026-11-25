Meilleur Lensois sur la pelouse du RB Leipzig mardi soir, Florian Thauvin a complètement craqué en interview sur Canal+ après la nouvelle défaite des Sang et Or en Ligue des Champions (3-1).

Les semaines passent et se ressemblent pour le RC Lens, englué dans une saison très difficile au sein de laquelle la Ligue des Champions est tout sauf une bouffée d’oxygène. Trois semaines après l’humiliation subie à domicile contre Côme, les Sang et Or espéraient un rebond sur la pelouse du RB Leipzig ce mardi. Les coéquipiers de Florian Thauvin se sont néanmoins inclinés en Allemagne (3-1) malgré une belle deuxième mi-temps. Le capitaine lensois a encore montré l’exemple sur le terrain en initiant la majorité des attaques nordistes.

« fatigué » après ce début de saison « compliqué ». Une grosse faute de communication qui mérite une sanction à l’encontre du meilleur Lensois de la saison selon Walid Acherchour. Après la rencontre en revanche, l’ancien Marseillais s’est montré nettement moins exemplaire . Au micro de Canal+, Florian Thauvin n’a pas tenu plus de vingt secondes et a fait part de tout son désarroi, se confiantaprès ce début de saison. Une grosse faute de communication qui mérite une sanction à l’encontre du meilleur Lensois de la saison selon Walid Acherchour.

« Pour moi Thauvin doit être sanctionné avec ce qu’il a fait. C’est une communication désastreuse, ce n’est pas celle d’un capitaine. On a tous vu le match, Thauvin en deuxième mi-temps est monstrueux, il est au-dessus, autour ses coéquipiers ne jouent pas le même football que lui. Mais dans la situation de Lens actuellement, envoyer ce message-là… Tu regardes l’interview, c’est préparé et surjoué. Quel message tu envoies aux gens ? Tu as eu quatre coachs en trois mois et que tu le veuilles ou non, tu fais partie de cette histoire » a d'abord analysé Walid Acherchour avant d'ajouter.