Le recrutement d’un attaquant pour combler les blessures de Doué et de Kvaratskhelia est évoqué au PSG mais pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise par le club parisien.

Très actif l’été dernier avec les signatures de Torres, Akliouche ou encore Godts, le Paris Saint-Germain va peut-être devoir remettre une couche lors du mercato hivernal. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se sont gravement blessés et vont manquer le reste de la saison, obligeant le PSG à réfléchir sur l’opportunité de recruter un attaquant au mois de janvier. A ce stade, aucune décision définitive n’a été prise par le double champion d’Europe.

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Virginie Sainsily a livré quelques informations supplémentaires. A en croire la journaliste, le Paris Saint-Germain se donne le temps de la réflexion et tranchera au moment de la trêve, après les sept matchs que le club doit encore disputer. Cela s’explique par une volonté de Luis Enrique de voir à l’oeuvre des joueurs comme Mayulu, Godts ou encore Akliouche et Torres avant d’acter ou non la nécessité de faire venir au moins un joueur supplémentaire.

« Selon mes infos, Luis Enrique n’a jamais changé de discours, il a toujours dit qu’il ne voulait pas ‘recruter pour recruter’. Il est dans la lignée de ce que le club fait, par contre le PSG ne s’interdit rien. Ils peuvent envisager d’aller sur le mercato. La décision sera prise au moment de la trêve après les sept matchs qu’ils ont à jouer. Si ça bouge, ce sera un profil très polyvalent. Deux ailiers sont blessés donc tout le monde se focalise sur le recrutement d’un ailier. Mais non, le PSG se focalisera sur un profil particulièrement polyvalent » a d'abord lancé la journaliste avant d'ajouter.

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« Ce sera la clé s’ils décident de recruter. Des joueurs sont déjà ciblés, c’est la méthode de Luis Campos, il a des listes de joueurs à chaque poste qui sont actualisées toutes les semaines. Une décision sera prise seulement après les sept matchs et c’est aussi une manière de voir comment les joueurs actuellement présents dans l’effectif vont se montrer et prendre leurs responsabilités » a conclu Virginie Sainsily sur le plateau de L’Equipe du Soir. Autrement dit, le PSG prendra une décision en fonction des performances de ses attaquants durant les sept prochains matchs. Luis Campos se tient en tout cas prêt à dégainer, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ayant plusieurs attaquants polyvalents dans le viseur.