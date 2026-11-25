L'OM a des vues sur certains talents malgré des finances dans le rouge. Les Phocéens sont notamment intéressés par un joueur sous contrat avec le Stade Rennais.

L'Olympique de Marseille attend de savoir à quelle sauce il sera mangé par la DNCG. Le club phocéen sera en effet bientôt fixé sur la marche à suivre pour les prochains mois. Avec un peu de chance, l' OM pourra être en mesure de recruter cet hiver lors du mercato . Cependant, il paraît déjà établi que des ventes devront encore être réalisées. L'idée est donc plutôt de se projeter vers un avenir plus lointain. Si l'Olympique de Marseille n'a pas les mains libres pour recruter comme il le souhaite, cela ne signifie pas pour autant que la direction phocéenne n'a pas certains profils en tête. Un joueur évoluant actuellement du côté du Racing Santander plaît d'ailleurs particulièrement aux dirigeants marseillais.

Zabiri à l'OM, un mince espoir ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, l'OM fait en effet partie des clubs intéressés par Yassir Zabiri. L'attaquant marocain, prêté cette saison en Liga par le Stade Rennais, est en feu et a déjà inscrit onze buts avec Santander en Liga. De quoi logiquement faire parler de lui. Car, en plus de Marseille, Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également sur les rangs pour s'attacher les services de Zabiri.

Lire aussi OM : La Grèce signe un gros chèque pour Harit

Dans ce dossier, le Stade Rennais garde la main puisque le Marocain est encore sous contrat en Bretagne jusqu'en juin 2029. D'ailleurs, les Bretons ne compteraient pas s'en séparer et envisageraient l'avenir avec le natif de Marrakech. Estimé à quelque 20 millions d'euros, Yassir Zabiri ne sera pas bradé. De quoi compliquer quelque peu les chances de l'OM dans ce dossier, même si une bonne surprise n'est peut-être pas à exclure concernant les finances du club à l'avenir. Zabiri aura en tout cas l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. L'OM veut malgré tout se donner les moyens de voir grand et de séduire le Marocain, qui n'a pas fini de faire parler de lui en Liga.