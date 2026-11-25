En quête de renforts, le PSG pourrait se pencher sur un profil inattendu, celui d’un vrai numéro neuf. Le nom de Marcus Thuram est évoqué alors que le Français n’a pas trouvé d’accord avec l’Inter pour prolonger.

Hooligan-Soccer, une grosse surprise n’est toutefois pas à exclure. En effet, un numéro neuf au profil plus athlétique peut aussi séduire le Paris Saint-Germain, qui s’est invité à la table des négociations pour recruter Marcus Thuram. Affaibli par les blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de recruter cet hiver. Le club parisien cible principalement des joueurs techniques et polyvalents, dans la lignée du mercato estival avec les arrivées de Godts, Akliouche et Torres. Selon le média, une grosse surprise n’est toutefois pas à exclure. En effet, un numéro neuf au profil plus athlétique peut aussi séduire le Paris Saint-Germain, qui s’est invité à la table des négociations pour recruter Marcus Thuram.

L’international français n’a plus qu’un an et demi de contrat avec l’Inter (juin 2028) et les négociations avec les Nerazzurri sont au point mort. Les deux parties discutent depuis plusieurs mois, sans pour autant réussir à s’accorder sur le salaire du buteur de 29 ans. Des négociations dans une impasse qui ont ouvert la porte à un départ de Marcus Thuram l’été prochain, une brèche dans laquelle le PSG s’est immiscé ces dernières heures.

Les négociations avec l'Inter dans l'impasse

En plus du double champion d’Europe en titre, Manchester United et Chelsea suivent également de près le dossier. La facture sera en revanche salée pour s’attacher les services de Marcus Thuram. L’homme aux 35 sélections (3 buts) avec l’équipe de France est valorisé à hauteur de 65 millions d’euros au minimum par l’Inter Milan. Le Paris Saint-Germain sera-t-il prêt à investir une telle somme pour un attaquant qui sera d’abord un remplaçant dans un premier temps ?

Luis Campos est en tout cas séduit par la perspective de faire venir un véritable numéro neuf, un profil qui n’existe plus au sein de l’effectif de Luis Enrique depuis le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan l’été dernier. Or, on sait à quel point le buteur portugais, malgré son rôle de remplaçant, a été précieux dans les quêtes du PSG ces dernières années. Reste maintenant à voir si la piste Marcus Thuram se confirmera et si le club parisien fera l’effort financier nécessaire pour boucler la venue de l’ancien Sochalien.