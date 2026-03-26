OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon

Laisse tomber, icic les 3/4 ne sont pas capables de comprendre ça... Ils voient le court terme sans même réfléchir au pourquoi on est encore 5eme et pas 6eme voir 7eme (ce qu'on serait sans le PSG)...
Prévoir quand le PSG reprend et commence sa preparation, avec tres peu de repos pour les joueurs,2 semaines avant le début du championnat et qu on lui refuse dés le 13 Août tout report ?
En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5
Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...
Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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