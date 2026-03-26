OL : Il a lancé Benzema et fait son retour à Lyon

Educateur historique de l’OL entre 1988 et 2019, Armand Garrido pourrait effectuer son grand retour dans le club de son coeur, où il a notamment lancé Karim Benzema et Hatem Ben Arfa.

Qui à l’Olympique Lyonnais ne connaît pas Armand Garrido ? Ancien formateur au sein du club rhodanien, il a notamment amené vers le monde professionnel des talents bruts du centre de formation de l’OL à l’instar de Karim Benzema ou encore Hatem Ben Arfa. Les supporters rhodaniens seront par conséquent ravis de savoir que des discussions se tiennent actuellement entre l’Olympique Lyonnais et Armand Garrido pour un éventuel retour de l’ancien formateur au sein des Gones. Selon les informations du Dauphiné, l’entraîneur de 70 ans a de bonnes chances de faire son retour à l’OL dans les semaines à venir.

Un retour qui s’inscrit dans un contexte où Matthieu Louis-Jean souhaite ramener l’ADN OL au sein du club, tout en renforçant la formation des jeunes avec l’arrivée d’un homme très expérimenté et reconnu dans ce domaine. A ce jour, rien n’est encore acté ni officiel, mais ce potentiel come-back est bien parti pour se concrétiser. De quoi réjouir évidemment les supporters de l’Olympique Lyonnais mais aussi Paulo Fonseca, qui n’a jamais caché son envie de lancer des jeunes joueurs de l’académie.

Un retour stratégique pour l'OL

L’entraîneur portugais a d’ailleurs joint la parole aux actes cette saison en donnant sa confiance à des joueurs tels que Rémi Himbert, Steeve Kango, Mathys de Carvalho ou encore Khalis Merah. Au vu de la situation financière délicate du club, la promotion de jeunes talents formés au club est de toute façon essentielle pour compléter l’effectif, et espérer de belles plus-values à moyen et long terme. C’est dans cette optique que s’inscrit le possible retour d’Armand Garrido, afin de renforcer une académie déjà performante et qui pourrait voir débarquer une vraie plus-value la saison prochaine si les discussions venaient à aboutir.