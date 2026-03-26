OL : Il quitte déjà Lyon et choisit sa destination

Le retour de Rachid Ghezzal à l'OL s'est transformé en véritable fiasco sportif. L'ailier algérien ne restera qu'un an dans le Rhône avant de démarrer une nouvelle aventure l'été prochain. Il n'a aucun doute sur sa future destination.

Ces dernières années, l' Olympique Lyonnais a fait du neuf avec du vieux. Les Gones ont rapatrié des anciens du club comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Ce fut une réussite pour ces deux-là, pas vraiment pour Rachid Ghezzal qui les a imité par la suite. Revenu à l'OL l'été dernier, l'Algérien endossait le rôle de grand frère du vestiaire. Son influence s'est effectivement limitée à l'extérieur du terrain. Malgré les nombreuses blessures subies par Lyon, Ghezzal n'a démarré qu'un match toutes compétitions confondues cette saison.

Direction Turquie pour Ghezzal

Ses statistiques sont faméliques avec une seule passe décisive dans un match qu'il ne devait pas jouer à Utrecht (non-qualifié par l'UEFA). Son bail expire en juin et il ne sera pas prolongé. L'ailier algérien de 33 ans l'a déjà compris et réfléchit à son avenir. Ghezzal est convoité par des clubs saoudiens et des formations qatariennes qui lui offrent un pont d'or pour signer. Mais, son projet est tout autre. Il veut retourner en Turquie comme le révèle le site local 24 SAAT.

Le Lyonnais connaît parfaitement le championnat turc qu'il apprécie d'ailleurs. Il a évolué à Besiktas avec qui il a été champion en 2021, puis à Caykur Rizespor. Ghezzal entend donc s'engager dans une troisième équipe du pays l'été prochain. Sa motivation est sportive mais aussi familiale. Son entourage se plaisait bien en Turquie. Libre dans quelques semaines, il tentera de dénicher un dernier contrat avant une possible fin de carrière ensuite.