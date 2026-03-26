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Rachid Ghezzal

OL : Il quitte déjà Lyon et choisit sa destination

OL26 mars , 8:40
parMehdi Lunay
1
Le retour de Rachid Ghezzal à l'OL s'est transformé en véritable fiasco sportif. L'ailier algérien ne restera qu'un an dans le Rhône avant de démarrer une nouvelle aventure l'été prochain. Il n'a aucun doute sur sa future destination.
Ces dernières années, l'Olympique Lyonnais a fait du neuf avec du vieux. Les Gones ont rapatrié des anciens du club comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Ce fut une réussite pour ces deux-là, pas vraiment pour Rachid Ghezzal qui les a imité par la suite. Revenu à l'OL l'été dernier, l'Algérien endossait le rôle de grand frère du vestiaire. Son influence s'est effectivement limitée à l'extérieur du terrain. Malgré les nombreuses blessures subies par Lyon, Ghezzal n'a démarré qu'un match toutes compétitions confondues cette saison.

Direction Turquie pour Ghezzal

Ses statistiques sont faméliques avec une seule passe décisive dans un match qu'il ne devait pas jouer à Utrecht (non-qualifié par l'UEFA). Son bail expire en juin et il ne sera pas prolongé. L'ailier algérien de 33 ans l'a déjà compris et réfléchit à son avenir. Ghezzal est convoité par des clubs saoudiens et des formations qatariennes qui lui offrent un pont d'or pour signer. Mais, son projet est tout autre. Il veut retourner en Turquie comme le révèle le site local 24 SAAT.
Le Lyonnais connaît parfaitement le championnat turc qu'il apprécie d'ailleurs. Il a évolué à Besiktas avec qui il a été champion en 2021, puis à Caykur Rizespor. Ghezzal entend donc s'engager dans une troisième équipe du pays l'été prochain. Sa motivation est sportive mais aussi familiale. Son entourage se plaisait bien en Turquie. Libre dans quelques semaines, il tentera de dénicher un dernier contrat avant une possible fin de carrière ensuite.
R. Ghezzal

R. Ghezzal

FranceFrance Âge 33 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

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Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

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Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

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Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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