L'OM explose un record du PSG et de l'OL

Pour la réception de Montpellier en Arkéma Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM jouera exceptionnellement au stade Vélodrome. Une rencontre qui bat déjà tous les records d'affluence pour un match de football féminin.

Qui a dit qu'il fallait nécessairement jouer le haut de tableau pour faire venir du monde au stade ? Les féminines de l' Olympique de Marseille sont en train de prouver le contraire d'une manière historique. Ce samedi 28 mars à 18h30, les Marseillaises reçoivent leurs homologues de Montpellier dans le cadre d'une rencontre particulièrement importante dans la lutte pour le maintien en Arkema Première Ligue. Les joueuses de Corinne Diacre pointent à la 9e place (sur 12) du classement avec 16 points et doivent encore glaner quelques unités pour s'assurer le maintien.

Une situation malgré tout très favorable, en tout cas pour un club promu. Beaucoup plus favorable que pour les Montpelliéraines qui sont, quant à elles, la lanterne rouge du classement avec seulement 9 points et 2 victoires en 18 journées. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est surtout l'affluence attendue qui frappe les esprits.

L'OM féminine attire !

Les Marseillaises joueront pour la première fois de leur histoire au stade Vélodrome. Et pour l'occasion, l'entrée est gratuite sur réservation. De quoi permettre une affluence colossale puisque plus de 44 000 personnes sont attendues dans l'enceinte habituellement occupée par l'équipe première masculine. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule : cette affluence bat officiellement le record absolu pour un match féminin, lequel datait alors d'une demi-finale de Ligue des champions entre l' OL et le PSG

Cette réception si particulière pour les joueuses de l'OM est lancée sous le nom « La Prise du Vel » qui consiste à marquer une étape forte dans le développement du football féminin à Marseille. L'objectif du club et de la ville est de faire de cette rencontre le point de départ d'un nouvel ancrage du football féminin dans l'esprit des habitants de la cité phocéenne.