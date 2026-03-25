L'OM explose un record du PSG et de l'OL

Bête non!! Abruti c’est une certitude
Ce mec etait le seul a défendre Textor alors que son club de lyon allait droit en D2
Tu parles de l Ol et Textor, là ? Même si la justice trouve a redire ds cette affaire, que risque Nasser ? Rien, une amende, quand au PSG, le club n est pas concerné ... Par contre parlons de ce qui attend l OL et Textor le magouilleur, mauvais payeur, escroc !!!
La vérité est en train d'arriver. C'est ça qui te fait chier. Nasser et le PSG n'ont pas fini d'être éclabousser par toute la merde qu'ils ont eux mêmes semé.
Tu n'as pas compris ! On espère rien !... on constate.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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🚨🔵⚪️ Record historique battu All-Time TCC ! 🔥 🏃♀️ + de 44 000 billets ont déjà été vendus pour le match des féminines OM - Montpellier qui se jouera ce samedi 💙🤍 L’OM pulvérise le record absolu qui datait d'une demi-finale de LDC entre les deux plus grands clubs français.