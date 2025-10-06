OL : Greif s’est raté, Lloris peut dormir tranquille

Jusqu’ici impérial avec l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif a fini par céder face à Toulouse (1-2) dimanche. Le gardien slovaque manque de peu l’opportunité d’égaler le record d’Hugo Lloris pour ses débuts avec le club rhodanien.

Fin de séries pour l’Olympique Lyonnais et Dominik Greif. Depuis la promotion du Slovaque au statut de gardien numéro 1, les Gones restaient sur quatre victoires et autant de clean sheets. L’équipe entraînée par Paul Fonseca pensait même en ajouter une cinquième étant donné son avantage et sa nette domination face à Toulouse. Mais les Violets ont finalement inversé la tendance dans les dernières minutes.

Le portier arrivé cet été n'a rien pu faire sur le tir (ou le centre) d’Emersonn contré par Clinton Mata (87e), ni sur la tête puissante de l’attaquant brésilien (90e+6). A quelques minutes près, Dominik Greif aurait commencé son aventure rhodanienne avec cinq matchs sans prendre le moindre de but. Une performance qui lui aurait permis d’égaler le record d’un certain Hugo Lloris en 2008, à une époque où l’Olympique Lyonnais disposait d’un effectif beaucoup plus compétitif. L’ancien gardien de Majorque passe à côté d’un bel exploit. Mais ce n’était évidemment pas la raison de sa déception après la défaite.

« Nous sommes frustrés, on aurait dû repartir avec les trois points. Aujourd’hui, on n’a pas eu de chance, mais il y a beaucoup de choses à dire. On était à cinq minutes de la victoire, on doit être capables de mieux gérer la fin de match, de ne pas perdre ces ballons-là. On avait la qualité pour gagner, c’est ce qui rend cette défaite encore plus frustrante. Il faut continuer à travailler et surtout ne rien lâcher. On va analyser ce match, corriger ce qu’il faut, et revenir plus forts après la trêve », a annoncé Dominik Greif en pensant déjà au déplacement à Nice le 18 octobre.