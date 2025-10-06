ICONSPORT_271163_0158
Dominik Greif

OL : Greif s’est raté, Lloris peut dormir tranquille

OL06 oct. , 17:30
parEric Bethsy
0
Jusqu’ici impérial avec l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif a fini par céder face à Toulouse (1-2) dimanche. Le gardien slovaque manque de peu l’opportunité d’égaler le record d’Hugo Lloris pour ses débuts avec le club rhodanien.
Fin de séries pour l’Olympique Lyonnais et Dominik Greif. Depuis la promotion du Slovaque au statut de gardien numéro 1, les Gones restaient sur quatre victoires et autant de clean sheets. L’équipe entraînée par Paul Fonseca pensait même en ajouter une cinquième étant donné son avantage et sa nette domination face à Toulouse. Mais les Violets ont finalement inversé la tendance dans les dernières minutes.
Le portier arrivé cet été n'a rien pu faire sur le tir (ou le centre) d’Emersonn contré par Clinton Mata (87e), ni sur la tête puissante de l’attaquant brésilien (90e+6). A quelques minutes près, Dominik Greif aurait commencé son aventure rhodanienne avec cinq matchs sans prendre le moindre de but. Une performance qui lui aurait permis d’égaler le record d’un certain Hugo Lloris en 2008, à une époque où l’Olympique Lyonnais disposait d’un effectif beaucoup plus compétitif. L’ancien gardien de Majorque passe à côté d’un bel exploit. Mais ce n’était évidemment pas la raison de sa déception après la défaite.

« Nous sommes frustrés, on aurait dû repartir avec les trois points. Aujourd’hui, on n’a pas eu de chance, mais il y a beaucoup de choses à dire. On était à cinq minutes de la victoire, on doit être capables de mieux gérer la fin de match, de ne pas perdre ces ballons-là. On avait la qualité pour gagner, c’est ce qui rend cette défaite encore plus frustrante. Il faut continuer à travailler et surtout ne rien lâcher. On va analyser ce match, corriger ce qu’il faut, et revenir plus forts après la trêve », a annoncé Dominik Greif en pensant déjà au déplacement à Nice le 18 octobre.
0
Derniers commentaires

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

coorectif: Paulo Fonseca et non Pauli .

L'OM sera champion, il prend les paris

Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère: modo a dut louper ,longtempsssssss.... les cours de compréhension de texte...

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

cette défaite est a mettre a l'actif de Pauli et son copain maciel , il faudrait leur expliquer que les remplaçants sont la pour remplacer les joueurs qui ne sont plus en état de jouer et qu'ils ne sont pas obliger d'attendre la 90 eme minutes pour faire entrer des joueurs frais, a prime abord les coachings ne sont pas leurs spécialités. Et svp virer Maciel du bord de touche, ce type ne sert à rien, ne replace jamais les joueurs ni ne donne de directives, Fonseca n'a pas un autre adjoint plus technique que ce nullard ?

L'OM sera champion, il prend les paris

Ou il a prit les paris ? 😂 Encore un titre qui n a rien à voir avec l interview

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

La petite Kenny est interdite des Bouches du Rhône Ses soit disante villa à Aix et Cassis sont à l abandon RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

