OL : Trop fort, Dominik Greif est récompensé

Dominik Greif a pris son envol avec l'OL en ce début de saison, et cela ne passe pas inaperçu.

La défense de l’Olympique Lyonnais est mise en avant depuis le début de saison. Et à juste titre. Le changement de gardien de but après la blessure de Rémy Descamps n’a absolument pas perturbé l’arrière-garde rhodanienne qui continue d’être aussi solide à chaque match. En ce moment, il suffit de marquer un but pour s’imposer du coté de Lyon. Ce fut le cas à Lille où les Lyonnais ont tenu bon leur avantage inscrit en première période. Et dans ce succès, Dominik Greif y est pour beaucoup avec deux parades d’exception pour des buts lillois qui semblaient tout faits.

Précis balle au pied, efficace dans ses sorties et auteur de parades réflexes impressionnantes, celui qui a été affectueusement surnommé le « nouveau Neuer » après sa parade du haut du corps contre le LOSC, a été immédiatement récompensé. Absent de la sélection slovaque depuis un an, il a visiblement marqué des gros points puisqu’il a été appelé pour les deux matchs contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg, la semaine prochaine. Difficile de savoir si Greif sera titulaire avec les Sokoli, mais la Slovaquie a de nouveau un oeil sur lui, et cela pourrait lui offrir un billet pour l’Amérique en fin de saison. Après deux journées et en raison d’une victoire face à l’Allemagne (2-0), la Slovaquie est en tête de son groupe éliminatoire.