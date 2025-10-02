OL : Trop fort, Dominik Greif est récompensé

C'est vraiment une question ou de l'ironie ?
Oui ça jouait bien en septembre 2024 mais, des PSG fort en septembre on en avait déjà vu plein. Après je trouve que le PSG fait plus que bien jouer. Je trouve qu'ils sont très fort tactiquement et savent répondre à pleins de problème que pose l'adversaire. Pour moi, ce PSG est déjà dans mon top 3 - top 5 équipe de tous les temps.
Je te rappel qu'il s'est fait virer de l'AS Roma. Rudi Garcia l'a remplacé et a fait mieux que lui. Ce qu'on voit actuellement de lui, on ne le voyait pas au Barça
Heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt, il n'aurait pas été gardé, comme Lepenant.
Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu
Dominik Greif. Unstoppable. 🇸🇰🧤