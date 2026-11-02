Fonseca confirme son départ, l’OL sort son plan B

Au lendemain de la victoire contre Angers (2-0) au Groupama Stadium, Paulo Fonseca s’apprête à quitter l’Olympique Lyonnais de manière officielle. Le prochain entraîneur du Sporting Portugal est passé saluer le groupe rhodanien ce lundi, en laissant les commandes à son adjoint Jorge Maciel.

Paulo Fonseca a tenu parole. Au micro de Ligue 1 + et en conférence de presse dimanche, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a certifié qu’il serait toujours là ce lundi matin. Le Portugais annoncé sur le départ s’est bien présenté au centre d’entraînement. Mais selon les informations dévoilées par RMC, c’était simplement pour dire au revoir.

Le technicien est venu saluer le groupe avant son départ pour le Sporting Portugal qui a déjà annoncé des discussions pour la résiliation du contrat de son coach Rui Borges. Autant dire que les officialisations d’un côté comme de l’autre ne devraient plus tarder. L’Olympique Lyonnais n’a évidemment pas attendu que Paulo Fonseca fasse ses adieux pour partir à la recherche de son successeur. Ces dernières heures, les noms de Thiago Motta et surtout Carlos Vicens sont énumérés. En attendant de savoir si l’un des deux sera nommé, le club rhodanien a confié le rôle à Jorge Maciel.

L’adjoint de Paulo Fonseca va assurer l’intérim le temps qu’un nouveau coach débarque chez les Gones. C’est donc le membre du staff technique qui servira d’entraîneur principal lors du match de Ligue Europa sur le terrain de la Real Sociedad jeudi, et peut-être à l’occasion du déplacement à Brest trois jours plus tard en championnat. Ce ne sera pas une nouveauté pour Jorge Maciel. Sans parler de sa promotion provisoire pendant la longue suspension de Paulo Fonseca, l’homme de l’ombre, arrivé à l’Olympique Lyonnais à l’été 2024, était déjà brièvement apparu sous les projecteurs juste après le licenciement de Pierre Sage en janvier 2025.