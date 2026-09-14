L2 : Le Red Star tape Metz et fait la grosse opération

L2 : Le Red Star tape Metz et fait la grosse opération

Ligue 214 sept. , 22:40
parGuillaume Conte
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Dans l’affiche du lundi soir de cette 5e journée, le Red Star a remporté une précieuse victoire sur Metz 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ikanga sur pénalty (58e). Avec ce succès, les Audoniens passent 4es, et dépassent surtout le FC Metz, qui tombe à la 6e place. 

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Ben ya des tocard partout dc yen a forcément aussi à pris et jo la frite en est un c’est indéniable

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Jo la frite arrête d’inventer le jour que tu me verras chialer il est pas prêt d’arriver trou de balle que tu es! Déjà que le Français tu le comprends pas!! Il a pas dit je suis l’élu !! Il a dit j’ai toujours étais pris pour l’élu et oui tu vois la nuance l’école c’était pas ton truc ça se voit à ta façon de parler en plus tu te prends pour un caïd mais 🤣🤣🤣🤣🤣

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

@leogets, qu il est loin le temps ou tu t embrouillais avec GregRoi et qu il te prenait pour un Parisien déguisé en Lyonnais, t essayais a l epoque d etre objectif, maintenant les temps on changeait tu vois meme des "tocards" de Parisien ...

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